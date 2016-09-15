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Минфин начинает глобальную реформу ОСАГО

15 сентября 2016, 13:08
Полисы ОСАГО могут разделить на три вида — их можно назвать «эконом» с лимитом в 400–500 тысяч рублей, «стандартные» — до 1 миллиона и «премиум» — до 2 миллионов рублей. Это следует из оказавшегося в распоряжении федеральных СМИ финального варианта поправок Минфина к закону об ОСАГО.

Как следует из финальных поправок к закону об ОСАГО, подготовленных Минфином к совещанию с ЦБ 16 сентября, автовладельцев ожидают глобальные изменения. Прежде всего, полисы ОСАГО поделят на три вида в зависимости от страховой суммы — министерство предлагает водителю выбор. За такие изменение «классности» полиса потребуется доплатить — варианты доплаты, по мнению Минфина, должен установить ЦБ.

Вторым примечательным изменением может стать отказ от коэффициента мощности в ОСАГО. Напомним, сейчас он составляет от 0,6 (для автомобиля мощностью до 50 л. с.) до 1,6 (свыше 150 л. с.). Одновременно предлагается ввести новый коэффициент нарушений правил дорожного движения — езда в состоянии опьянения, проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 40 км/час, пересечение двойной сплошной. Страховщику предлагается на свое усмотрение применять также коэффициенты за агрессивное или аккуратное вождение.

Кроме того, предусмотрены надбавки за сообщение страховщику заведомо ложных сведений, повлиявших на снижение цены полиса, и за «умышленное содействие наступлению страхового случая или увеличению связанных с ним убытков». Величина новых коэффициентов в поправках не указана — напомним, тарифным органом в ОСАГО является ЦБ, который своим указанием устанавливает параметры цены полиса.

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