Минфин начинает глобальную реформу ОСАГО

Вторым примечательным изменением может стать отказ от коэффициента мощности в ОСАГО. Напомним, сейчас он составляет от 0,6 (для автомобиля мощностью до 50 л. с.) до 1,6 (свыше 150 л. с.). Одновременно предлагается ввести новый коэффициент нарушений правил дорожного движения — езда в состоянии опьянения, проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 40 км/час, пересечение двойной сплошной. Страховщику предлагается на свое усмотрение применять также коэффициенты за агрессивное или аккуратное вождение.