Андрей Батырев: Хочу стать вторым Денисом Абышевым

Андрей Батырев: Я очень хотел сыграть против Фалькао. Но такого шанса по не было. И я думаю, уже не выпадет. Разве что на каком-нибудь турнире. Почему русские люди, которые родились и выросли в России, не могут выступать за национальную команду? Ничем не хуже натурализованных бразильцев ведь играют. Чем я, например, хуже Ромуло?