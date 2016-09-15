Андрей Батырев: Хочу стать вторым Денисом Абышевым

Андрей безумно желал сыграть за национальную команду страны на ЧМ-2016. Однако, сейчас, отец, воспитывающий троих детей, находится на тренировочном сборе с одноклубниками под руководством Евгения Осинцева, а вовсе не помогает Шаяхметову и компании в борьбе за латиноамериканские награды высшей пробы.
Андрей Батырев: Я очень хотел сыграть против Фалькао. Но такого шанса по не было. И я думаю, уже не выпадет. Разве что на каком-нибудь турнире. Почему русские люди, которые родились и выросли в России, не могут выступать за национальную команду? Ничем не хуже натурализованных бразильцев ведь играют. Чем я, например, хуже Ромуло?
И, правда. Родился Батырев в Тюмени за год до распада Советского Союза. Здесь же пошёл в школу и начал посещать футзальные тренировки Владимира Бурдина и Виктора Иванова.
Андрей Батырев: В секцию футбола, которая открылась в СОК «Здоровье», меня позвал друг. первая же тренировка мне пришлась по душе, и я понял, что хочу стать футболистом.
Владимир Бурдин, первый тренер Андрея: Батырев с детства отличался своей непредсказуемостью. Он и сейчас так играет в суперлиге. В юношеском возрасте никто не знал, что он предпримет в различных ситуациях: отдаст пас, пробьёт по воротам или обведёт соперника.
Андрей Батырев: В детстве я всегда пытался как-нибудь финтануть, потому что ни скорости, ни удара, ни чего у меня не было, но Владимир Михайлович верил.
С появлением в жизни Андрея мини-футбола, домашние задания потихоньку стали исчезать из тетрадей. Даже одноклассники начали забывать, как выглядит «Бабай».
Андрей Батырев: Меня почему-то так со школы называют. А почему — не знаю. Но я не обижаюсь.
Светлана Батырева, мама Андрея: Учился, конечно, на «троечки». Ну, стояли и «четвёрки» в дневнике, но надо было выбирать одно из двух: учёба или футбол. Выбрал второе, хотя, когда у него спрашивали, кем он хотел стать, Андрюша отвечал, что клоуном.
Андрей Батырев: Я школу даже просыпал специально. И тренировки тоже. Потому что с утра иногда никуда не охота было идти. Любил дома поспать. Но меня мама палила и выгоняла постоянно на уроки и в спорткомплекс.
И поступала Светлана Алимпиевна верно. Благодаря её заслугам и тренерскому неравнодушию юный Батырев заиграл в российской суперлиге. Но до дебютного матча за мини-футбольный клуб «Тюмень» Андрей окончил школу, поиграл за Лесотехникум, Запсибколледж и дубль сибиряков.
Андрей Батырев: Химию я не помню вообще. А вот физику… Из-за учителя. Он ещё, оказывается, моему отцу преподавал свою любимую науку. В Лесотехникуме учился по направлению «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Должен был газоны в городе сажать и цветочки. Мне это не понравилось.
В итоге Андрей получил образование в Западно-сибирском колледже: диплом преподавателя физкультуры. Но по специальности пока не работал, ведь уже во время учёбы дебютировал в самой престижной мини-футбольной лиге страны. Произошло это восемнадцатого февраля две тысячи девятого года — за три недели до девятнадцатилетия.
Андрей Батырев: После первого тайма мне сказали идти разминаться. В тот момент у меня сердце в пятки ушло. Я бегал, как угорелый, а затем вышел на паркет и «потерялся».
В этом же матче герой сюжета забил свой первый гол за мини-футбольный клуб «Тюмень». Передачу Батыреву выдал Афранио, Андрей мяч принял и вторым касанием ударил с носка. В следующем сезоне в жизни Андрея произошло ещё одно значимое событие — знакомство со своей второй половинкой.
Юлия Батырева, жена Андрея: Мы познакомились в Интернете. Это была такая шутка.
Андрей Батырев: Я зарегистрировался ВКонтакте и зашёл в приложение «Спросил. Увидел. Полюбил».
Юлия Батырева: Мы сидели с подружками и решили поприкалываться. Вот и поприкалывались.
Андрей Батырев: И так произошло, что у нас стрелки совпали.
Юлия Батырева: Потом мы с ним в ICQ переписывались и гуляли. Он ко мне на маршрутке из «зареки» постоянно уставший после тренировок приезжал.
Андрей Батырев: Через полгода начали жить вместе. А спустя ещё 6 месяцев поженились. Всё очень быстро произошло. Затем по очереди вылезли «маленькие сопляки» (примечание редакции — сыновья Андрея и Юлии — Никита, Артём, Андрей).
Артём Антошкин, капитан МФК «Тюмень»: Андрей — один из самых главных кумиров молодёжи, к которому перед играми постоянно прибегают здороваться, а после — делать фото. Многие любят наблюдать за его финтами. Чуть-чуть бы ему серьёзности прибавить… Тогда будет вообще пример для подражания. Андрею пора задуматься о своём будущем и начать показывать взрослый профессиональный футбол.
Евгений Осинцев, главный тренер МФК «Тюмень»: С профессиональной точки зрения к Андрею есть очень много претензий. Игрок с таким огромным потенциалом должен в команде быть на первых ролях. Стабильность в игре нужна. А пока тренерский штаб и одноклубники подобного не видят. Матчи он проводит из крайности в крайность: то суперигру выдаёт, то три игры на паркете остаётся незамеченным. Так что данный компонент в обязательном порядке надо подтягивать.
Андрей Батырев: Перед матчем про себя думаю — хочу забить там красивый гол. Иногда желаю отыграть в защите без ошибок. Но никогда не загадываю всё вместе. Никогда не получалось потому что и то, и другое, если честно.
Юлия Батырева: Я за Андрея в каждой игре волнуюсь. Хочу, чтобы он отличался в каждом матче и очень переживаю, когда падает. Серьёзные травмы нам не нужны.
Андрей Батырев: Я в детстве мечтал быть капитаном команды, но, увы, лидерских качеств у меня нет. Сейчас хочу стать вторым Денисом Абышевым и попытаюсь достичь своей цели. Не смотря на массу различных предложений от других клубов я остаюсь в Тюмени, потому что здесь мне безумно нравятся болельщики.
Текст: Антон Сакерин