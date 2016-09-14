В рейтинге доступности жилья Тюменская область на 81 месте

Тюменская область вошла в топ-5 с низкой доступностью жилья. Рядом с нашим регионом в рейтинге находится Республика Крым.
Эксперты Аналитического центра SRG проанализировали вторичный рынок жилой недвижимости 83 субъектов Российской Федерации и составили рейтинг регионов по доступности жилой недвижимости для населения.
В качестве индикатора доступности жилья использовалось соотношение средней стоимости одного м2 жилой недвижимости к денежным доходам населения, уменьшенным на величину потребительских расходов.
В анализ не вошли Чукотский АО и Республика Ингушетия из-за отсутствия данных по ценам на жилье.
Лидерами рейтинга самых доступных субъектов стали Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа и Магаданская область. Чтобы приобрести один м2 жилой недвижимости в данных субъектах нужно откладывать сбережения не более трех месяцев. Высокие позиции этих регионов обусловлены высокими денежными доходами населения.
В ТОП-5 рейтинга по высокой доступности жилья также входят Ханты-Мансийский автономный округ и Мурманская область. Среднестатистическому гражданину в данных регионах для накопления на один м2 потребуется от трех до трех с половиной месяцев.