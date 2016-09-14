Тюменцев пугают «опасной американской» вакциной

Главный педиатр региона рассказала, что в Тюмени не предусмотрена плановая вакцинация «Гардасилом» девочек-подростков: «Несколько лет назад в Тюменской области вакцинация от данного вида инфекции проводилась рамках долгосрочной целевой программы за счет средств областного бюджета. Была приобретена вакцина против вируса папилломы человека „Церварикс“ для вакцинации девочек-сирот и девочек из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Однако в школах подобная прививка никогда не предлагается. Родители могут сделать ее ребенку самостоятельно. И надо заметить, что вакцина не из дешевых — „Гардасил“ ставится в три тура и каждый стоит от 6 до 8 тысяч рублей».