Тюменцев пугают «опасной американской» вакциной

«Сегодня моя дочка из школы принесла принесла бумажку с таким текстом: Уважаемые родители! Вашему ребенку будут делать прививку Гардосил (от папилломы и рака шейки матки). Ваше согласие, да или нет. Моему ребёнку 9 лет. Женщины и девушки ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не смейте делать эту прививку. Она ведёт к бесплодию и вообще ещё не опробирована полностью! Америка завезла 42 миллиона доз в нашу страну. Делайте выводы. Расскажите всем и каждому об этой угрозе. Срочно!!! Всем!!!» (пунктуация и орфография автора соблюдена).
Примечательно, что эти пугающие доводы не подкрепляются какими-либо официальными данными или исследованиями. Кроме того, как и во многих других «страшилках», всплывающих время от времени в социальных сетях, в этом тексте отсутствует какая-либо конкретика. Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли в тюменских школах появилась опасная вакцина, интернет-портал NashGorod.ru связался с главным специалистом отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Тюменской области Надеждой Казакевич.
Главный педиатр региона рассказала, что в Тюмени не предусмотрена плановая вакцинация «Гардасилом» девочек-подростков: «Несколько лет назад в Тюменской области вакцинация от данного вида инфекции проводилась рамках долгосрочной целевой программы за счет средств областного бюджета. Была приобретена вакцина против вируса папилломы человека „Церварикс“ для вакцинации девочек-сирот и девочек из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Однако в школах подобная прививка никогда не предлагается. Родители могут сделать ее ребенку самостоятельно. И надо заметить, что вакцина не из дешевых — „Гардасил“ ставится в три тура и каждый стоит от 6 до 8 тысяч рублей».
«Более того, с самих Соединенных Штатах эта вакцина не производится, — отмечает главный педиатр региона, — Америка закупает этот препарат в Европе. А что касается сообщений об опасности, то подобное невежество огорчает. Я бы даже сказала, что это какое-то средневековье. Что дальше? Будем бояться грома?».
Отметим, что впервые о «стерилизующей» вакцине заговорили еще несколько лет назад: практически дословно этот текст распространялся в соцсетях Украины, а позднее добрался и до российских городов.
Напомним, сезонные мероприятия по вакцинированию населения в Тюменской области начались в конце августа. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря прививок в область поступила детская вакцина против гриппа «Гриппол плюс» и вакцина «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения.