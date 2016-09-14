Тюменца, воевавшего за сирийских боевиков, отправили в тюрьму

Установлено, что в марте 2013 года житель Тюмени Алтун Мамедов, попав под морально-психологическое влияние радикального исламского проповедника, вылетел в Турцию из Екатеринбурга. В апреле 2013 года он нелегально перешел турецко-сирийскую границу и присоединился к незаконному вооруженному формированию (НВФ) «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар», воюющему на стороне международных террористических организаций и антиправительственных сил.
«Мамедов принес присягу одному из так называемых „амиров“ данного НВФ и прошел обучение по боевой, физической и тактической подготовке на учебно-тренировочной базе. В составе бандформирования Мамедов занимался охраной пленных и несением караульной службы на базах террористов, принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики (САР) в составе антиправительственных сил, в том числе в ходе боев за аэропорт „Минег“. Осенью 2013 года, находясь в САР, Мамедов вступил в „джамаат абу-Ханифы“, структурно входивший в международную террористическую организацию „Исламское государство“. За службу на стороне радикальных исламистов Мамедову выплачивалось ежемесячное вознаграждение в размере 30–50 долларов США», — сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
Там отметили, что в связи с внутренними конфликтами среди боевиков и осложнением взаимоотношений с международной террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» Мамедов выехал на территорию Турции, а затем — в Грузию к родственникам, где скрывался от органов следствия.
В августе 2015 года объявленный в международный розыск Мамедов был задержан правоохранительными органами Республики Азербайджан при попытке пересечения грузинско-азербайджанской границы. В декабре 2015 года Мамедов экстрадирован в Российскую Федерацию.
В отношении Мамедова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие Мамедова как участника незаконного вооруженного формирования. Свою вину Мамедов признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Решением Ленинского районного суда Тюмени 16 августа Алтун Мамедов признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.