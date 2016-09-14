Тюменца, воевавшего за сирийских боевиков, отправили в тюрьму

«Мамедов принес присягу одному из так называемых „амиров“ данного НВФ и прошел обучение по боевой, физической и тактической подготовке на учебно-тренировочной базе. В составе бандформирования Мамедов занимался охраной пленных и несением караульной службы на базах террористов, принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики (САР) в составе антиправительственных сил, в том числе в ходе боев за аэропорт „Минег“. Осенью 2013 года, находясь в САР, Мамедов вступил в „джамаат абу-Ханифы“, структурно входивший в международную террористическую организацию „Исламское государство“. За службу на стороне радикальных исламистов Мамедову выплачивалось ежемесячное вознаграждение в размере 30–50 долларов США», — сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.