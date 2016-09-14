Расходы на ЧМ-2018 увеличат на 1,4 миллиарда рублей

Расходы на проведение в России Чемпионата мира по футболу 2018 года увеличатся на 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается в постановлении правительства «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», опубликованном на портале правовой информации.

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