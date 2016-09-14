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Расходы на ЧМ-2018 увеличат на 1,4 миллиарда рублей

14 сентября 2016, 15:47
Расходы на проведение в России Чемпионата мира по футболу 2018 года увеличатся на 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается в постановлении правительства «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», опубликованном на портале правовой информации.
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Бюджет

До увеличения сметы объем расходов составлял 618 миллиардов 265,6 миллионов рублей. Таким образом они выросли до 619 миллиардов 670,5 миллионов рублей.

Согласно документу, основная часть средств будет выделена из федерального бюджета — 331,2 миллиарда. Еще 92,2 миллиарда расходов понесут бюджеты субъектов федерации, где будут проходить матчи ЧМ-2018. 196,1 миллиарда будут предоставлены юридическими лицами.

Чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Местами проведения матчей станут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань, Саранск, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара и Волгоград.

FIFA между тем объявила о стоимости билетов на матчи российского мундиаля. Напомним, для граждан РФ минимальная стоимость билетов составит 1280 рублей.

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