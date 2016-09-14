Озера на улицах: в Тюмени произошло две аварии на водопроводе

Перекресток улиц 50 лет Октября и Холодильной в Тюмени залило водой. Это произошло из-за того, что сотрудники одной из строительных организаций во время проведения работ задели и повредили водопроводную трубу.

Сюжет Тюмень