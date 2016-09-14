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Озера на улицах: в Тюмени произошло две аварии на водопроводе

14 сентября 2016, 14:25
Перекресток улиц 50 лет Октября и Холодильной в Тюмени залило водой. Это произошло из-за того, что сотрудники одной из строительных организаций во время проведения работ задели и повредили водопроводную трубу.
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Тюмень

Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru руководитель пресс-службы «Тюмень Водоканал» Иван Камельских, строительная организация взяла на себя обязательства по восстановлению поврежденной трубы. Специалисты водоканала, в свою очередь, произвели отключение водоснабжения и контролируют ход восстановительных работ. Информация о том, сколько домов осталось без воды из-за аварии, уточняется.

Также в «Тюмень Водоканал» прокомментировали еще одно «озеро», разлившееся на улицах нашего города. В социальных сетях появились фотографии, сделанные в районе дома № 5 по улице Одесской. На снимках видно огромную лужу и застрявший в ней самосвал.

Отметим, что из-за аварии на Одесской без воды на сутки остались 12 домов.

#Новости#ООО «Тюмень Водоканал»#Аварии на коммунальных сетях#Тюмень#Таня#Общество
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