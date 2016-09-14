Озера на улицах: в Тюмени произошло две аварии на водопроводе

Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru руководитель пресс-службы «Тюмень Водоканал» Иван Камельских, строительная организация взяла на себя обязательства по восстановлению поврежденной трубы. Специалисты водоканала, в свою очередь, произвели отключение водоснабжения и контролируют ход восстановительных работ. Информация о том, сколько домов осталось без воды из-за аварии, уточняется.
Также в «Тюмень Водоканал» прокомментировали еще одно «озеро», разлившееся на улицах нашего города. В социальных сетях появились фотографии, сделанные в районе дома № 5 по улице Одесской. На снимках видно огромную лужу и застрявший в ней самосвал.
Отметим, что из-за аварии на Одесской без воды на сутки остались 12 домов.