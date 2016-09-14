На трассе Тюмень-Омск открыто движение по новому мосту

Открытие движения состоялась накануне, 13 сентября. Как рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов, строительство объекта шло четыре года, хотя по проекту был предусмотрен срок шесть лет. Губернатор Владимир Якушев области подчеркнул значимость объекта для региона: «Мы получили современную дорогу, мост и развязку. До этого здесь возникали пробки, движение автомобилей было затруднено, потому что пропускная способность старого моста не соответствовала загруженности трассы, теперь все автомобилисты вздохнут с облегчением, наверняка, они высоко оценят комфорт движения на этом участке. Нужно стремиться, чтобы такими дороги были везде, не только в Тюменской области, но и в России в целом».