На трассе Тюмень-Омск открыто движение по новому мосту

Открытие движения состоялась накануне, 13 сентября. Как рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов, строительство объекта шло четыре года, хотя по проекту был предусмотрен срок шесть лет. Губернатор Владимир Якушев области подчеркнул значимость объекта для региона: «Мы получили современную дорогу, мост и развязку. До этого здесь возникали пробки, движение автомобилей было затруднено, потому что пропускная способность старого моста не соответствовала загруженности трассы, теперь все автомобилисты вздохнут с облегчением, наверняка, они высоко оценят комфорт движения на этом участке. Нужно стремиться, чтобы такими дороги были везде, не только в Тюменской области, но и в России в целом».
Начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Тимур Лубаков также отметил, что с Тюменской областью у ведомства выстроено конструктивное взаимодействие: «Это пилотный субъект Российской Федерации, с которым мы успешно работаем на принципах софинансирования по схеме — 75 процентов от Российской Федерации, 25 от Тюменской области. Мы считаем это соглашение эффективным и готовы эту практику распространить на другие регионы, которые захотят ее использовать. Ведь развитие дорожной сети — основа развития территории».
В Тюменской области ведется активная работа с Федеральным дорожным агентством по увеличению объема финансирования и приведению в нормативное состояние федеральных дорог, находящихся в регионе. В 2016 году в нормативное состояние планируется привести 116 километров федеральных трасс, сообщает пресс-служба губернатора.
Мост на автомобильной дороге Тюмень-Омск в районе Ялуторовска был построен в 1978 году. В 2005 году по результатам диагностики Росдорнии (Екатеринбург) он был признан несоответствующим нормативному состоянию. По данным 2013 года, фактическая интенсивность движения по мосту превышала норму в 3 раза (интенсивность движения на этом участке составляет более 16 тысяч автомобилей в сутки, а существовавшая до реконструкции техническая категория участка позволяла обеспечить безопасный проезд транспортному потоку до 6–7 тыс. автомобилей).
Тогда же было принято решение о реконструкции этого крупного транспортного узла, которая должна была завершиться, в соответствии с заключенным государственным контрактом, осенью 2018 года. Однако подрядная организация ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» филиал СУ № 967 с привлечением субподрядной организации ОАО «Мостострой-11» завершила работы со значительным опережением графика.
На сегодняшний день реконструированный участок соответствует всем требованиям II технической категории, что, безусловно, повышает безопасность и пропускную способность участка автодороги.
Обеспечению безопасности дорожного движения служат и конструктивные особенности новых мостов. Они построены по неразрезной технологии. Это значит, что на мостах всего два деформационных шва, что обеспечивает плавность проезда. Для очистки ливневых и поверхностных вод с проезжей части на мостовых переходах оборудованы установки глубокой очистки. А значит, вода с проезжей части не попадет без неочищенной в реку.