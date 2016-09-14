Гей-парада в Тюмени не будет, ЛГБТ-активисты идут в суд

Напомним, на минувшей неделе в тюменскую администрацию поступила заявка на проведение в нашем городе гей-парада. Примечательно, что акцию в поддержку прав сексуальных меньшинств ЛГБТ-активисты намеревались устроить в единый день голосования. По замыслу организаторов, шествие колонны до 1000 участников должно было состояться в воскресенье, 18 сентября, с 13:00 до 15:00 от Исторического сквера до улицы Пермякова. Однако как стало известно, после того, как заявка была рассмотрена, в проведении акции было отказано.
Новость о намерениях устроить в Тюмени гей-парад вызвала широчайший общественный резонанс. Примечательно, что от акции поспешили «откреститься» даже местные представители ЛГБТ-сообщества: «От лица организации „Радужный дом“ сообщаем, что Николай Алексеев не общался с нами по этому поводу, и заявка на публичное мероприятие является лично его инициативой, никак не связанной с нашей организацией».
В свою очередь председатель городского Родительского комитета Андрей Добрынин назвал попытку согласовать гей-парад именно на день выборов «символичной» — он уверен, что это не совпадение: «Очевидно, что за этим стоит определенный посыл. В день голосования представители сексуальных меньшинств как бы задают всему здоровому обществу вопрос: готовы ли мы сделать выбор и принимать таких людей? Их бредовые планы, конечно же, не осуществятся».
Многочисленные противники проведения подобной акции даже создали на портале Сhange.org петицию, адресованную губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. В настоящее время под ней оставили подписи более семисот тюменцев.
«Не понимаю людей с нетрадиционной ориентацией, поэтому прошу жителей города Тюмени и всех тех, кому не безразлична эта ситуация, поддержать меня, — написала автор петиции, тюменка Дарья Максимова, — Увидев в новостях, что в Тюмени в день выборов хотят устроить гей-парад, первое о чем я подумала: „Куда катится мир?!“. Сейчас они устроят гей-парад, а что дальше, педофилы? Думаю, многие родители меня поддержат в том, что это крайне дурной пример для наших детей и никто бы не захотел видеть, как его ребенок берет пример с того же Николая Алексеева из Москвы, который все это задумал, видимо, не понимая и не осознавая того, что совсем не обязательно разглашать на всю страну о том какой он ориентации».
Как сообщили интернет-порталу NashGorod.ru в городском Комитете по межнациональным отношениям, в проведении мероприятия было отказано по совокупности ряда Федеральных законов, в том числе, о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Активисты московского гей-прайда в свою очередь обжаловали в Центральном районном суде города Тюмени отказ городских властей проведения гей-парада, а также четырех ЛГБТ-митингов, запланированных в сентябре. Соответствующий административный иск направлен в суд, сообщает сайт GayRussia. Ru.