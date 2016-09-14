Гей-парада в Тюмени не будет, ЛГБТ-активисты идут в суд

«Не понимаю людей с нетрадиционной ориентацией, поэтому прошу жителей города Тюмени и всех тех, кому не безразлична эта ситуация, поддержать меня, — написала автор петиции, тюменка Дарья Максимова, — Увидев в новостях, что в Тюмени в день выборов хотят устроить гей-парад, первое о чем я подумала: „Куда катится мир?!“. Сейчас они устроят гей-парад, а что дальше, педофилы? Думаю, многие родители меня поддержат в том, что это крайне дурной пример для наших детей и никто бы не захотел видеть, как его ребенок берет пример с того же Николая Алексеева из Москвы, который все это задумал, видимо, не понимая и не осознавая того, что совсем не обязательно разглашать на всю страну о том какой он ориентации».