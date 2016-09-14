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«Еврошкола» и YOULA приглашают на праздничные уроки

14 сентября 2016, 10:12
«Еврошкола» и детская лингвистическая академия YOULA приглашают детей от 3 до 6 лет и их родителей на праздничные уроки в честь начала нового учебного года!

«Еврошкола» и детская лингвистическая академия «YOULA» приглашают детей от 3 до 6 лет и их родителей на праздничные уроки в честь начала нового учебного года!

В программе:

  • занятие для детей: английский язык + творческая мастерская + интеллектуальная студия;
  • презентация Лингвистической Академии YOULA;
  • шоу мыльных пузырей;
  • розыгрыш подарков;
  • сладкие угощения и многое другое!

Вы сможете задать вопросы преподавателям, оценить квалификацию специалистов и просто весело провести выходной со своим ребенком!

Детская Lингвистическая Aкадемия YOULA — это языковая школа раннего развития для детей от 3 до 6 лет. Детская Лингвистическая Академия YOULA — это активная учебная и творческая деятельность ребенка, которая поможет малышам сделать первые шаги в иностранном языке, развить память, речь, коммуникативные навыки и мелкую моторику.

Главная особенность детской Академии — одновременное изучение английского языка и развитие творческих и интеллектуальных способностей детей.

Детская Lингвистическая Академия YOULA — это экономия времени родителей, так как 1 двухчасовое занятие в субботу заменяет несколько развивающих кружков в будни.

Есть вопросы? Звоните 63-84-84

Обязательна предварительная запись по телефону 63-84-84 или в нашей группе!

ул. Малыгина, 14/3, «Еврошкола».

#Новости#Еврошкола#Евгений#Общество
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