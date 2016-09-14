«Еврошкола» и YOULA приглашают на праздничные уроки

«Еврошкола» и детская лингвистическая академия «YOULA» приглашают детей от 3 до 6 лет и их родителей на праздничные уроки в честь начала нового учебного года!
В программе:
Вы сможете задать вопросы преподавателям, оценить квалификацию специалистов и просто весело провести выходной со своим ребенком!
Детская Lингвистическая Aкадемия YOULA — это языковая школа раннего развития для детей от 3 до 6 лет. Детская Лингвистическая Академия YOULA — это активная учебная и творческая деятельность ребенка, которая поможет малышам сделать первые шаги в иностранном языке, развить память, речь, коммуникативные навыки и мелкую моторику.
Главная особенность детской Академии — одновременное изучение английского языка и развитие творческих и интеллектуальных способностей детей.
Детская Lингвистическая Академия YOULA — это экономия времени родителей, так как 1 двухчасовое занятие в субботу заменяет несколько развивающих кружков в будни.
Есть вопросы? Звоните 63-84-84
Обязательна предварительная запись по телефону 63-84-84 или в нашей группе!
ул. Малыгина, 14/3, «Еврошкола».