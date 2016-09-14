Автобус стал опасным — это из-за пробок?

Напомним, резонансное ДТП произошло в четверг, 8 сентября, на остановке «Набережная» по улице Республики. Из дверей автобуса, перевозившего пассажиров по маршруту № 30, выпали двое пожилых горожан. Одна из пострадавших позже скончалась в больнице.
Инцидент стал темой для бурного общественного обсуждения. Горожане обратили внимание на частые нарушения правил водителями автобусов. Тюменцы, высказавшиеся в социальных сетях и на интернет-форумах, отметили, что ездить порой становится страшно.
С этой точкой зрения отчасти согласились представители ГИБДД. «За 8 месяцев этого года произошло 62 ДТП с участием общественного транспорта. Для сравнения, в прошлом году таких случаев было всего 35. Рост аварийности — практически двоекратный», — отметил в начале встречи врио заместителя начальника ГИБДД по Тюменской области Александр Архипов.
По словам полицейского, инспекторы регулярно фиксируют административные проступки, допускаемые водителями общественного транспорта. Основными причинами недавних ДТП стали проезд перекрестка на запрещающий сигнал, невыполнение требования уступить дорогу при маневрах, несоблюдение требований, предписанных разметкой дороги, в т.ч. в зоне остановок.
«Мы проводим скрытые проверки — сотрудники ГИБДД садятся в автобусы и едут до конечной остановки. По результатам контрольных мероприятий за несколько дней мы выявили два случая проезда на красный сигнал светофора, четыре выезда стоп-линии, восемь технических неисправностей, шесть случаев разговора по телефону, движение с открытыми дверями — 8 нарушений», — прокомментировал сложившуюся ситуацию начальник технадзора автоинспекции Олег Толстиков.
Поведение водителей общественного транспорта эксперты сравнили с гонками, обвинив шоферов в погоне за прибылью.
Ответ не заставил себя ждать. Работники и руководители автобусных предприятий отреагировали на претензии оживленно, временами едва сдерживаясь в выражениях. Тем не менее, из эмоциональных реплик, стало ясно, какую проблему перевозчики считают главным фактором, провоцирующим на нарушения ПДД. Практически все присутствовавшие руководители предприятий общественного транспорта сошлись во мнении, что краеугольный камень проблемы — дорожная ситуация на улицах Тюмени и дорожные заторы.
Как пояснили перевозчики, причина спешки на линии в том, что потеряв часть времени в пробке, водитель вынужден наверстывать задержку. Нередко это происходит в ущерб безопасности. «Если нарушается график, это приводит к скоплению пассажиров на автобусных остановках, бесконечным жалобам, а порой и к перегрузам. В случае, если в салоне оказывается больше людей, чем это предусмотрено документами, это приводит к наложению штрафов», — рассказал один из участников встречи.
Вместе с тем, участники встречи не согласились с распространившимся в интернете суждением о том, что отставание от графика неминуемо влечет санкции в отношении перевозчика. По словам представителей МКУ «Тюменьгортранс», в настоящее время водитель формально считается выполняющим требования графика, если опережение не превышает двух минут, а отставание — пяти. При этом никаких наказаний за незначительные опоздания муниципальный контракт не предусматривает. Шоферы торопятся исключительно по внутренним мотивам — не желая дезорганизовывать работу линии.
Работники «Тюменьгортранса» и контролирующих ведомств также обратили внимание на то, что частично решить проблему помогли выделенные полосы, но организовать такие решения на всех без исключения проблемных участках маршрутной сети пока не удается. Со своей стороны представители «Тюменьгортранса» заверили, что все графики движения автобусов постоянно корректируются с учетом дорожной ситуации, возникающей как в часы пик, так и в дневное время. Конкретные претензии водителей, прозвучавшие во время дискуссии, будут взяты на контроль.
Вместе с тем, тяжелая дорожная ситуация и спешка водителей — не единственная проблема тюменского общественного транспорта. В ходе встречи сотрудники ГИБДД и Прокуратуры города Тюмени указали еще на один фактор, снижающий безопасность пассажиров — систематические случаи переработок. «Бывали ситуации, когда мы задерживали водителей, находившихся на линии по 14–16 часов», — отметили полицейские. По словам стражей порядка, контроль за соблюдением режима труда и отдыха в настоящее время затруднен — закон не обязывает водителей городских автобусов использовать тахографы.
Однако, пожалуй, главной причиной аварий участники встречи называли правовой нигилизм и низкую культуру участников дорожного движения. Как заметил председатель общественного совета УМВД Александр Петрушин, на дорогах царит атмосфера неприязни, граничащая со взаимной ненавистью, в пылу которой люди забывают обо всех писаных и неписаных нормах. «У нас все происшествия происходят потому, что все, и водители, и пешеходы, наплевали на правила, написанные кровью», — согласился с общественником автоюрист Александр Воронов.