Автобус стал опасным — это из-за пробок?

Работники «Тюменьгортранса» и контролирующих ведомств также обратили внимание на то, что частично решить проблему помогли выделенные полосы, но организовать такие решения на всех без исключения проблемных участках маршрутной сети пока не удается. Со своей стороны представители «Тюменьгортранса» заверили, что все графики движения автобусов постоянно корректируются с учетом дорожной ситуации, возникающей как в часы пик, так и в дневное время. Конкретные претензии водителей, прозвучавшие во время дискуссии, будут взяты на контроль.