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Житель Тюменской области получил граненый стакан вместо заказанного телефона

13 сентября 2016, 14:25
Граненый стакан вместо заказанного мобильного телефона: такие посылки получили в августе и сентябре жители различных регионов России. Как оказалось, жертвой интернет-мошенников стал и наш земляк. Обманутый аферистами житель села Исетское обратился в полицию.
Сюжет
Тюмень

«Заявитель заказал в интернет-магазине сотовый телефон и предварительно заплатил за него, перечислив на указанный счет семь тысяч рублей. Открыв пришедшую посылку, потерпевший вместо средства связи обнаружил граненый стакан», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению подозреваемых.

Отметим, что граненые стаканы вместо мобильных телефонов получили, в частности, жители Уфы, Ярославля, Астрахани и других городов России. Подобные случаи интернет-мошенничества в принципе не редкость.

Ранее сообщалось о тюменцах, которые вместо купленного телефона получали игрушки, старую технику и даже туалетную воду. Сотрудники полиции порекомендовали гражданам быть бдительными при совершении покупок в интернете, не доверять объявлениям с требованием полной или частичной предоплаты за товар.

#Новости#Мошенничество#Интернет#Тюмень#Таня#Происшествия
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