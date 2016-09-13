Житель Тюменской области получил граненый стакан вместо заказанного телефона

Ранее сообщалось о тюменцах, которые вместо купленного телефона получали игрушки, старую технику и даже туалетную воду. Сотрудники полиции порекомендовали гражданам быть бдительными при совершении покупок в интернете, не доверять объявлениям с требованием полной или частичной предоплаты за товар.