WADA просит разъяснить, почему Тюмени отдали чемпионат мира по биатлону

«18 ноября 2015 года было объявлено о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Международные федерации должны доверять право проведения чемпионатов мира и других крупных турниров только тем странам, которые присоединились к соответствующей конвенции ЮНЕСКО, и чьи национальные спортивные организации (ОКР и ПКР. — Прим. ТАСС), а также национальное антидопинговое агентство соответствуют всем принятым стандартам. WADA запросило разъяснения у IBU относительно принятого решения и в дальнейшем планирует принять определенные меры», — приводит текст заявления WADA агентство ТАСС.
Напомним, в июле Международный олимпийский комитет призвал международные федерации по зимним видам спорта не проводить в России крупные турниры под своей эгидой в связи с отсутствием аккредитованной антидопинговой лаборатории. Данная рекомендация в числе прочего коснулась и ЧМ-2021, на проведение которой в числе прочих претендовал Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью. Рекомендация МОК, однако, не помешала функционерам IBU выбрать столицу Западной Сибири местом проведения турнира — за Тюмень во время конгресса организации проголосовало 25 участников. Помимо этого ранее МОК одобрил кандидатуру Тюмени как места проведения соревнований.