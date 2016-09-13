WADA просит разъяснить, почему Тюмени отдали чемпионат мира по биатлону

Напомним, в июле Международный олимпийский комитет призвал международные федерации по зимним видам спорта не проводить в России крупные турниры под своей эгидой в связи с отсутствием аккредитованной антидопинговой лаборатории. Данная рекомендация в числе прочего коснулась и ЧМ-2021, на проведение которой в числе прочих претендовал Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью. Рекомендация МОК, однако, не помешала функционерам IBU выбрать столицу Западной Сибири местом проведения турнира — за Тюмень во время конгресса организации проголосовало 25 участников. Помимо этого ранее МОК одобрил кандидатуру Тюмени как места проведения соревнований.