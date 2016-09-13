Выживший в ЧП на набережной дедушка вышел из комы

Состояние здоровья пенсионера, пострадавшего в резонансном ДТП на улице Республики, улучшилось. Пожилой тюменец, выпавший на тротуар из дверей автобуса, вышел из комы.
Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, пациент, несколько дней находившийся в коме, начал приходить в себя. В настоящее время он дышит самостоятельно. Не исключено, что в ближайшие дни его переведут из реанимации в обычную палату.
«Врачи ОКБ-2 говорят о положительном прогнозе, однако, учитывая возраст и тяжесть травмы, восстановление будет длительное. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавила пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.
Напомним, двое тюменцев пострадали в аварии, произошедшей на остановке «Набережная» 8 сентября. Пожилые пассажиры выпали из автобуса, начавшего движения с открытыми дверьми. Одна из пострадавших, 88-летняя женщина позже скончалась в больнице от полученных травм.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход расследования контролирует прокуратура.