В Тюменской области открылась вторая очередь завода бурового оборудования

Dynaenergetics — один из мировых лидеров в производстве перфорационных систем и оборудования к ним для работ на нефтегазовых месторождениях. Имеет производство в Германии, США и России. Продукция компании реализуется более чем в 40 странах мира. В связи с увеличением объемов и географическим расширением реализации продукции, компанией было принято решение о строительстве завода по производству перфорационных систем в Тюменской области. Завод сможет обеспечить перфорационным оборудованием нефтедобывающие компании, ведущие добычу не только на территории Российской Федерации, но и стран ближнего зарубежья.