В Тюменской области открылась вторая очередь завода бурового оборудования

Как рассказал вице-президент по СНГ Dynaenergetics, генеральный директор ООО «Динаэнерджетикс Сибирь» Вильгельм Зонненберг во время торжественной церемонии открытия, построено суперсовременное производство, в котором используются передовые технологии и оборудование, весь процесс полностью автоматизирован. Продукция поставляется как российским заказчикам, так и на экспорт: в страны СНГ, Европы и Азии, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
«Рынок России очень важен для нас, мы рассматривали разные варианты размещения предприятия, но комфортные условия, созданные в регионе, выгодное географическое положение, кадровая обеспеченность определили конкурентные преимущества Тюменской области. Мы не пожалели — процесс строительства получился одним из самых легких в мире. Считаю это событие началом нашего развития здесь», — высказался он.
Dynaenergetics — один из мировых лидеров в производстве перфорационных систем и оборудования к ним для работ на нефтегазовых месторождениях. Имеет производство в Германии, США и России. Продукция компании реализуется более чем в 40 странах мира. В связи с увеличением объемов и географическим расширением реализации продукции, компанией было принято решение о строительстве завода по производству перфорационных систем в Тюменской области. Завод сможет обеспечить перфорационным оборудованием нефтедобывающие компании, ведущие добычу не только на территории Российской Федерации, но и стран ближнего зарубежья.