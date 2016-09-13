Тюменцы отказываются от водоразборных колонок

«Нарушение правил эксплуатации водоразборными колонками в зимний период нередко становится причиной выхода их из строя. Это приводит к перебоям в водоснабжении потребителей, к тому же большинство тех, кто пользуется водоразборными колонками — это пожилые люди, которым с каждым годом всё сложнее ходить за водой, — объясняет руководитель пресс-службы компании „Тюмень Водоканал“ Иван Камельских. — Поэтому с августа мы запустили специальную программу для тех, кто всегда планировал провести водопровод в дом и отказаться от пользования водоразборной колонкой, но не мог себе позволить, в связи с большой стоимостью затрат на строительство».