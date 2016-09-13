Тюменцы отказываются от водоразборных колонок

С августа более 70 тюменцев отказались от водоразборных колонок и подали заявки на подключение к централизованной системе водоснабжения.
Для таких потребителей в тюменском водоканале действует специальное предложение, которое позволяет с минимальными финансовыми и временными затратами провести водопровод и отказаться от такого устаревшего способа водоснабжения, как водоразборная колонка.
«Нарушение правил эксплуатации водоразборными колонками в зимний период нередко становится причиной выхода их из строя. Это приводит к перебоям в водоснабжении потребителей, к тому же большинство тех, кто пользуется водоразборными колонками — это пожилые люди, которым с каждым годом всё сложнее ходить за водой, — объясняет руководитель пресс-службы компании „Тюмень Водоканал“ Иван Камельских. — Поэтому с августа мы запустили специальную программу для тех, кто всегда планировал провести водопровод в дом и отказаться от пользования водоразборной колонкой, но не мог себе позволить, в связи с большой стоимостью затрат на строительство».
В рамках этой программы специалисты тюменского водоканала максимально упростили процедуру подключения к централизованной системе водоснабжения.
«Потребителю, имеющему договор на пользование водоразборной колонкой, достаточно обратиться к нам с правоустанавливающими документами на земельный участок и дом (при наличии) и паспортом собственника, оставить заявку на подключение к централизованной системе водоснабжения, — рассказывает директор по сбыту „Росводоканал Тюмень“ (ООО „Тюмень Водоканал“) Екатерина Шаркова. — Мы передадим эту заявку строительной организации, которая проведет необходимые замеры и сделает расчёт стоимости строительства».
Стоит отметить, что специалистам тюменского водоканала удалось добиться от строительной организации максимально низкой цены на прокладку водопровода для таких потребителей, при среднерыночной стоимости — 700–1000 рублей за погонный метр, в рамках данной программы, стоимость прокладки составит всего от 450 рублей за погонный метр трубопровода.
«Стоимость строительства водопровода в дом будет напрямую зависеть от удаленности данного дома от существующих сетей водоснабжения, — поясняет Иван Камельских, — кому-то необходимо проложить всего 25 метров трубы, потратив 11250 рублей, а кому-то требуется 30 метров и тогда стоимость работ составит уже 13500. Тем не менее, на сегодняшний день это одна из самых низких цен в городе».
Потребителю нужно оставить заявку в информационно-справочную службу водоканала: 540–940 и предоставить минимальный пакет документов. При прокладке водопровода собственнику необходимо будет также установить приборы учёта воды.