Тюменские работодатели стали предлагать меньшую зарплату

Между тем в большинстве регионов, которые рассматривались в исследовании по сравнению с 2015 годом, средние зарплаты выросли. Правда, по-разному. Так, в Башкирии рост оказался самым скромным, всего 200 рублей, в Перми на 500 рублей, Челябинске на 1000 рублей. Больше всего среднее вознаграждение выросло в Екатеринбурге, на 2 500 рублей. При этом, единственным регионом, где вознаграждение снизилось, оказалась Тюмень, отмечается в исследовании. В 2015 году среднее предложение на рынке труда составляло 32,5 тысячи рублей, сейчас — 31 тысячу.
Лидером по зарплатам остаются Сургут И Екатеринбург — в обоих городах работодатели предлагают в среднем 35 тысяч рублей.
Что касается конкурса на одно предложение, то за год он несколько снизился во всех регионах. Если еще год назад на вакансию претендовало примерно шесть соискателей, то сейчас уже около четырех-пяти. Но самый высокий конкурс сегодня в Башкирии, почти шесть соискателей на место.