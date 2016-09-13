Тюменские работодатели стали предлагать меньшую зарплату

Между тем в большинстве регионов, которые рассматривались в исследовании по сравнению с 2015 годом, средние зарплаты выросли. Правда, по-разному. Так, в Башкирии рост оказался самым скромным, всего 200 рублей, в Перми на 500 рублей, Челябинске на 1000 рублей. Больше всего среднее вознаграждение выросло в Екатеринбурге, на 2 500 рублей. При этом, единственным регионом, где вознаграждение снизилось, оказалась Тюмень, отмечается в исследовании. В 2015 году среднее предложение на рынке труда составляло 32,5 тысячи рублей, сейчас — 31 тысячу.