Папа без прав сел за руль «запорожца» — дочка получила перелом ноги

Три человека пострадали в ДТП, произошедшем в Тобольске, на улице Юдина — здесь столкнулись «Лада Гранта», и два грузовика. Предварительно, 22-летний водитель «Лады» нарушил правила обгона. Пострадали водитель «Лады», у него ушибы, а также двое пассажиров 36-ти и 33-х лет, у них ушибы, перелом носа и руки.