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Папа без прав сел за руль «запорожца» — дочка получила перелом ноги

13 сентября 2016, 10:06
Серьезное ДТП произошло накануне, 12 сентября, в Тюменской области. В селе Усть-Ламенка столкнулись автомобиль ЗАЗ и Kia Rio. Пострадала 13-летняя девочка.

Как сообщает ГИБДД, за рулем старенькой малолитражки находился 40-летний водитель, ранее лишенный водительских прав. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения пострадала дочка водителя «запорожца», находившаяся в салоне машины — девочка получила перелом ноги.

Три человека пострадали в ДТП, произошедшем в Тобольске, на улице Юдина — здесь столкнулись «Лада Гранта», и два грузовика. Предварительно, 22-летний водитель «Лады» нарушил правила обгона. Пострадали водитель «Лады», у него ушибы, а также двое пассажиров 36-ти и 33-х лет, у них ушибы, перелом носа и руки.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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