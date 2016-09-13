На «Золотой осени» тюменцам предложат проверить здоровье

Подобные мероприятия медики проводят более года, на этот раз экспресс-диагностика совпала с фестивалем «Золотая осень», сообщает пресс-служба городской администрации. Обследования позволяют обнаружить у населения различные факторы риска. Например, у 5% побывавших на экспресс-диагностике горожан выявляется повышенное давление, у 10% — избыточная масса тела.
18 сентября с 10 до 16 часов в «Палатках здоровья» тюменцы получат от врачей консультации по рациональному питанию и профилактике социально значимых заболеваний, узнают с помощью портативных приборов своё артериальное давление, рост и вес, объем талии, рассчитают индекс массы тела и зададут актуальные вопросы по факторам риска возникновения заболеваний и отказу от курения.
По результатам осмотра пациентов пригласят на прием к терапевту, в Центры здоровья и на занятия «Школ здоровья» поликлиник. Фельдшеры городской поликлиники № 3 будут проводить экспресс -диагностику на улице Ковалева, 9 (ж.р. Плеханово), где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Благодаря тому, что «Палатка здоровья» будет расположена в лечебном учреждении, все взрослые смогут привиться от гриппа.
График размещения «Палаток здоровья»:
Спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье», ул. Газовиков, 11 (10.00 — 14.00)
«Городская поликлиника № 1», ул. Газовиков, 6 (10.00 — 16.00)
«Городская поликлиника № 3», ул. Ковалева, 9 (ж.р. Плеханово) (10.00 — 16.00)
«Тюменский комбинат хлебопродуктов», ул. Мельзаводская, 19 (10.00 — 14.00)
«Областной центр реабилитации инвалидов», ул. Уральская, 60 (10.00 — 14.00)
Гимназия № 16, ул. Рижская, 71 (10.00 — 14.00)
Школа № 9, ул. Павлова, 8 (10.00 — 14.00)
«Городская поликлиника № 12», ул. Народная, 6 (10.00 — 16.00)
«Городская поликлиника № 13», ул. Казачьи луга, 9 корп. 1 (10.00 — 16.00)
Школа № 91, ул. Судоремонтная, 25 (10.00 — 14.00)
«Городская поликлиника № 17», ул. Широтная, 94/1 (10.00 — 16.00)