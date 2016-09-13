На «Золотой осени» тюменцам предложат проверить здоровье

По результатам осмотра пациентов пригласят на прием к терапевту, в Центры здоровья и на занятия «Школ здоровья» поликлиник. Фельдшеры городской поликлиники № 3 будут проводить экспресс -диагностику на улице Ковалева, 9 (ж.р. Плеханово), где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Благодаря тому, что «Палатка здоровья» будет расположена в лечебном учреждении, все взрослые смогут привиться от гриппа.