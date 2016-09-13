На Щербакова водитель КамАЗ сбил светофор и сбежал

Сообщение о ДТП на перекрестке улиц Щербакова и Дружбы появилось сегодня в соцсетях около часа назад. По словам очевидцев, КамАЗ врезался в светофорный столб, а потом скрылся с места происшествия.
В областной Госавтоинспекции отметили, что инспекторы на место ДТП не направлялись. Напомним, что повреждения светофорных объектов в Тюмени — частое явление. В июне светофор на пересечении Пржевальского и Рижской снес неизвестный водитель. А в начале июля на Герцена Daewoo Nexia, вылетев на разделительный островок, уронила другой светофор.
В общей сложности за восемь месяцев текущего года от рук вандалов и в результате ДТП пострадало 63 светофора, за 2015 год повреждено 137 объектов. Информацию о происшествии можно сообщить в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 68-84-35.