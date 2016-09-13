На Щербакова водитель КамАЗ сбил светофор и сбежал

В областной Госавтоинспекции отметили, что инспекторы на место ДТП не направлялись. Напомним, что повреждения светофорных объектов в Тюмени — частое явление. В июне светофор на пересечении Пржевальского и Рижской снес неизвестный водитель. А в начале июля на Герцена Daewoo Nexia, вылетев на разделительный островок, уронила другой светофор.