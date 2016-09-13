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На Щербакова водитель КамАЗ сбил светофор и сбежал

13 сентября 2016, 17:06
Сообщение о ДТП на перекрестке улиц Щербакова и Дружбы появилось в соцсетях около часа назад. По словам очевидцев, КамАЗ врезался в светофорный столб, а потом скрылся с места происшествия.

Сообщение о ДТП на перекрестке улиц Щербакова и Дружбы появилось сегодня в соцсетях около часа назад. По словам очевидцев, КамАЗ врезался в светофорный столб, а потом скрылся с места происшествия.

В областной Госавтоинспекции отметили, что инспекторы на место ДТП не направлялись. Напомним, что повреждения светофорных объектов в Тюмени — частое явление. В июне светофор на пересечении Пржевальского и Рижской снес неизвестный водитель. А в начале июля на Герцена Daewoo Nexia, вылетев на разделительный островок, уронила другой светофор.

В общей сложности за восемь месяцев текущего года от рук вандалов и в результате ДТП пострадало 63 светофора, за 2015 год повреждено 137 объектов. Информацию о происшествии можно сообщить в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 68-84-35.

#Новости#Светофоры#Транспорт#Коля#Общество
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