Егор Силин показал лучшее время из россиян на «Вуэльте»

В итоговой квалификации лидерство удержал колумбиец Найро Кинтана из MoviStar. Его итоговое время на «Вуэльте» составило 83 часа 21 минуту 28 секунд. Второе время показал британец Кристофер Фрум из Sky с отставанием в минуту 28 секунд, третье — соотечественник Кинтаны Эстебан Чавес из Orika BikeExchange, отстав от лидера на четыре минуты и восемь секунд. Егор Силин отстал от победителя гонки на 22 минуты.