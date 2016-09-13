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Егор Силин показал лучшее время из россиян на «Вуэльте»

13 сентября 2016, 09:26
Велогонщик Егор Силин, выступающий за команду «Катюша», завершил участие в испанской веломногодневке «Вуэльта» на 15-ом месте в итоговой классификации. Его результат стал лучшим среди россиян.

Заключительный, 21-й этап велогонки протяженностью почти 105 километров, пролегал по равнине от Лос-Росас-де-Мадрид до Мадрида. В итоге победителем стал сильный спринтер Магнус Корт Нильсен из команды Orika-BikeExchange с результатом 2 часа 48 минут 52 секунды. Практически весь пелотон, включая Силина, показал аналогичное время. Ишимский велогонщик финишировал 45-ым. Лучшим из «Катюши» стал Павел Кочетков на 21-й позиции.

В итоговой квалификации лидерство удержал колумбиец Найро Кинтана из MoviStar. Его итоговое время на «Вуэльте» составило 83 часа 21 минуту 28 секунд. Второе время показал британец Кристофер Фрум из Sky с отставанием в минуту 28 секунд, третье — соотечественник Кинтаны Эстебан Чавес из Orika BikeExchange, отстав от лидера на четыре минуты и восемь секунд. Егор Силин отстал от победителя гонки на 22 минуты.

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