Егор Силин показал лучшее время из россиян на «Вуэльте»

Заключительный, 21-й этап велогонки протяженностью почти 105 километров, пролегал по равнине от Лос-Росас-де-Мадрид до Мадрида. В итоге победителем стал сильный спринтер Магнус Корт Нильсен из команды Orika-BikeExchange с результатом 2 часа 48 минут 52 секунды. Практически весь пелотон, включая Силина, показал аналогичное время. Ишимский велогонщик финишировал 45-ым. Лучшим из «Катюши» стал Павел Кочетков на 21-й позиции.
В итоговой квалификации лидерство удержал колумбиец Найро Кинтана из MoviStar. Его итоговое время на «Вуэльте» составило 83 часа 21 минуту 28 секунд. Второе время показал британец Кристофер Фрум из Sky с отставанием в минуту 28 секунд, третье — соотечественник Кинтаны Эстебан Чавес из Orika BikeExchange, отстав от лидера на четыре минуты и восемь секунд. Егор Силин отстал от победителя гонки на 22 минуты.