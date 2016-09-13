ДТП на Окружной: тюменец ищет свидетелей аварии

Как рассказал редакции NashGorod.ru участник происшествия, инцидент произошел вечером в районе кемпинга «Жемчужина». «Я ехал на автомобиле Ford по объездной со стороны Московского тракта. На перекрестке с авторемонтной я обратил внимание на автомобиль Daewoo Nexia, остановившийся перед поворотом налево и пропускающий встречный транспорт. Я выехал на перекресток, однако уступавшая дорогу машина внезапно тронулась с места, в результате мы столкнулись», — пояснил Евгений.
Информацию подтвердили сотрудники ГИБДД. По предварительным данным автоинспекции, водитель Daewoo нарушил очередность проезда. Столкнувшиеся машины отбросило на находившиеся рядом автомобили Toyota и Kia. Водитель Ford’а получил травмы головы, ушибы и ссадины лица.
Сразу же после аварии водитель Daewoo Nexia скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция. «Это была серебристая Nexia без тонировки на стеклах. За рулем сидел мужчина азиатской внешности», — добавил пострадавший водитель.
Редакция портала NashGorod.ru просит всех очевидцев аварии, обладателей записей с видеорегистраторов и тех, кто может помочь в розыске предполагаемого нарушителя, связаться с Евгением по телефону +7 (919) 946 11 91 или обратиться в дежурную часть ГИБДД.