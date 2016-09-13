ДТП на Окружной: тюменец ищет свидетелей аварии

Как рассказал редакции NashGorod.ru участник происшествия, инцидент произошел вечером в районе кемпинга «Жемчужина». «Я ехал на автомобиле Ford по объездной со стороны Московского тракта. На перекрестке с авторемонтной я обратил внимание на автомобиль Daewoo Nexia, остановившийся перед поворотом налево и пропускающий встречный транспорт. Я выехал на перекресток, однако уступавшая дорогу машина внезапно тронулась с места, в результате мы столкнулись», — пояснил Евгений.