Борцы с коррупцией брали взятки с владельцев спа-салонов

В октябре 2015 года Ш. пытался получить взятку в размере 200 тысяч рублей еще у одного из руководителей коммерческой фирмы. «Для оказания услуг в предъявлении требований о взяточничестве и передаче денежных средств он привлек своего знакомого Геворга А. После перечисления денежных средств на банковский счет А. был задержан сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Тюменской области», — отметили в прокуратуре.