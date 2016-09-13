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Борцы с коррупцией брали взятки с владельцев спа-салонов

13 сентября 2016, 12:46
В Тюмени будут судить двух сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка. 29-летний Дмитрий Ш. обвиняется по п. «а, б, в» ч.5 ст.290 (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), а его 31-летний коллега Сергей Ш. — только во взяточничестве.
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Тюмень

Расследованием установлено, что оперуполномоченный отдела по выявлению преступлений в финансово-кредитной системе, страховании, пресечению легализации преступно добытых доходов, борьбе с фальшивомонетничеством УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области Дмитрий Ш. промышлял взяточничеством.

«Осуществляя проверки спа-салонов и выявляя правонарушения, предусмотренные ч.2 ст.14.1. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии), Ш. угрожал руководителям салонов о привлечении их к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. За свое покровительство и непривлечение виновных к ответственности он требовал взятку. С целью вымогательства взяток оперативник также фальсифицировал доказательства совершения коммерсантами административных правонарушений, после чего угрожал им привлечением к административной и уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По данным ведомства, в июне 2015 года тюменец получил взятку в размере 400 тысяч рублей от одного из руководителей коммерческой фирмы. Спустя месяц, Дмитрий Ш., действуя в группе со своим коллегой по службе Сергеем Ш., таким же способом получили от другого коммерсанта взятку в размере 200 тысяч рублей.

В октябре 2015 года Ш. пытался получить взятку в размере 200 тысяч рублей еще у одного из руководителей коммерческой фирмы. «Для оказания услуг в предъявлении требований о взяточничестве и передаче денежных средств он привлек своего знакомого Геворга А. После перечисления денежных средств на банковский счет А. был задержан сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Тюменской области», — отметили в прокуратуре.

Вскоре коллеги-полицейские также были задержаны и по решению суда заключены под стражу.

В ходе предварительного следствия А. заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. 11 августа 2016 года Центральный районный суд Тюмени, рассмотрев дело, признал А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве) и подверг штрафу в размере 1 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела в отношении сотрудников полиции направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Добавим, что Сергей Ш. и Дмитрий Ш. в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей, однако остаются сотрудниками полиции. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, вопрос о дальнейшем нахождении данных полицейских на службе будет решаться после оглашения приговора суда в их отношении.

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