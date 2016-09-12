Юлия Ефимова: Школа плавания в Тюмени пока только в планах

Пообщаться со знаменитой пловчихой собрался полный зал тюменских детей-спортсменов. Ребята буквально забросали Юлию, ее отца и одновременно тренера Андрея Михайловича различными вопросами. Началась встреча с небольшого ролика с одним из тех «серебряных» заплывов на Олимпиаде в Рио. Ефимова не могла скрыть своего смущения.
Популярность, которая неизбежно сопровождает любого спортсмена, ее скорее тяготит, призналась чемпионка. «Для некоторых спортсменов цель после победы идти дальше в медиа, в шоу-бизнес. Для меня это никогда не было целью. Я хочу заниматься спортом дальше, завоевывать награды. Поэтому мне это все, если честно, дается очень тяжело. Вообще не люблю смотреть свои заплывы, — поделилась она. — Все время кажется, что я могла бы еще чуть-чуть прибавить, еще чуть-чуть проплыть лучше. Но в тот момент действительно не могла и показала все, на что способна и даже больше».
В конечном итоге, отметила спортсменка, из-за разбирательств со стороны спортивных функционеров, когда она до последнего дня не знала, дадут ли ей принять участие в Олимпиаде, ей не хватило времени провести качественную подготовку. Напомним, Спортивный арбитражный суд буквально накануне церемонии открытия Олимпиады рассмотрел апелляцию Ефимовой к МОК и все-таки допустил ее на игры. Одним словом, психологическое давление было колоссальным.
Старший тренер школы олимпийского резерва по легкой атлетике Олег Сергеев не мог не задать вопрос, как Юлии удалось совладать с собой перед выступлениями. Рецепт оказался прост. «У меня был папа рядом, были друзья, которые меня поддерживали. Честно, было очень тяжело. Были у меня периоды подъема, когда говорила себе: „Я всех порву, я буду тренироваться“, а потом проходит три дня и такие мысли, что, может, нафиг все бросить. Но у меня такие близкие, которые говорили мне такие слова поддержки! Наверное, они даже больше в меня верили, чем я сама. Ты не можешь все бросить, Юля: мы в тебя верим, вся Россия в тебя верит — не думай только о себе. И это меня очень сильно мотивировало, — поделилась Юлия. — Особенно тяжелыми были последние полторы недели перед Олимпиадой, когда я уже была в Рио и тренировалась. Каждый день нас кормили обещаниями, что вот-вот состоится суд, а потом его постоянно переносили. То кто-то не приходит, то они не могут определиться, кто прав и кто виноват. Был такой момент, когда я уже была готова на любой ответ. Действительно, без родных и близких я бы не справилась».
Впрочем, «особое» отношение к российским спортсменам на этой Олимпиаде сильно сказалось на сплоченности команды. По признанию Ефимовой за время соревнований она успела пообщаться и подружиться со многими членами сборной.
«Раньше в команде никто друг с другом практически не общался, а тут мы все подружились и знали уже по именам. Действительно, эти проблемы нас сильно сплотили, — поделилась спортсменка. — Особенно в последний день перед отлетом все передружились и переобщались, когда была задержка рейса на четыре часа. Я много за кого болею, очень люблю другие виды спорта: хоккей, баскетбол, синхронное плавание, водное поло. Но смотреть соревнования мне категорически нельзя. Очень эмоционально это все переживаю, мне кажется, я там вместе со всеми на площадке, играю или выступаю вместе с ними».
Дети не могли не обратить внимание на выходку и оскорбительные реплики главной соперницы Ефимовой, американки Лилли Кинг, после первого заплыва.
Россиянка зла на соперницу не держала, заявив, что во всем виновата информационная кампания по дискредитации наших спортсменов в западных медиа. По мнению Ефимовой юная 19-летняя Кинг просто поддалась на эту пропаганду.
«После этой истории с милдронатом с нами очень некрасиво обошлись. Потом были эти долгие разбирательства, потом все вернулось на круги своя. Но отношение уже было сформировано, творилось не пойми что. А люди привыкли к такому, что медиа скажут, тому и верить. Поэтому не вижу в ее поступке ничего плохого. Думаю, она подрастет, узнает правду и изменит свое мнение», — считает спортсменка.
Никакого чуда в своих успехах Юлия не видит, несмотря на то, что, как и все спортсмены, верит в некоторые приметы и перед каждым стартом «говорит с водой». Главный секрет — ежедневные изнурительные тренировки, которыми спортсменка занимается с пятилетнего возраста. Впервые же в секцию плавания она пришла в первом классе.
Тюменских мам не могло не интересовать, насколько тяжело, когда тебя тренирует собственный отец. «Когда она была маленькой, я все время говорил: „Юля, тебе не повезло. У тебя папа тренер, поэтому с папой можно поспорить, отказать, а тренера принято слушаться“. Поэтому даже дома ей приходилось папу слушаться, — рассказал Андрей Михайлович. — Конечно, это очень тяжело. Когда она все-таки перешла к другому тренеру, пошл уже совсем другие отношения: папа больше пожалеет, где-то даст что-то покушать вопреки режиму».
По словам же самой спортсменки именно папа вложил в нее эту мечту — стать чемпионкой, распланировав, когда и в каком возрасте она выполнит все положенные нормативы и поедет на свою первую Олимпиаду. Услышав, что первый взрослый разряд по плаванию Ефимова получила в десять лет, а звание мастера спорта международного класса в 16, окружающие, кажется, слегка приуныли.
Нет сомнений, что у Юлии есть чему поучиться, однако, готовить себе смену спортсменка пока не спешит. По ее признанию, она хотела бы открыть целую сеть школ детского плавания по всей России, в том числе и в Тюмени, однако, это пока только планы. «Это решение не только от меня зависит, и к тому же мне пока рано ставить крест на своей карьере. Впереди много новых соревнований, впереди Олимпийские игры 2020 года, именно туда я сейчас стремлюсь. Так что планы есть, но они пока не на ближайшую перспективу», — прокомментировала спортсменка. Встреча по традиции закончилась раздачей автографов и совместной фотографией.
Напомним, в настоящее время Юлия Ефимова принимает участие в Кубке мира по плаванию. Недавно она стала триумфатором третьего, московского этапа этих соревнований. Впереди — участие в четвертом этапе, который пройдет в Пекине 4–5 октября.