Юлия Ефимова: Школа плавания в Тюмени пока только в планах

Старший тренер школы олимпийского резерва по легкой атлетике Олег Сергеев не мог не задать вопрос, как Юлии удалось совладать с собой перед выступлениями. Рецепт оказался прост. «У меня был папа рядом, были друзья, которые меня поддерживали. Честно, было очень тяжело. Были у меня периоды подъема, когда говорила себе: „Я всех порву, я буду тренироваться“, а потом проходит три дня и такие мысли, что, может, нафиг все бросить. Но у меня такие близкие, которые говорили мне такие слова поддержки! Наверное, они даже больше в меня верили, чем я сама. Ты не можешь все бросить, Юля: мы в тебя верим, вся Россия в тебя верит — не думай только о себе. И это меня очень сильно мотивировало, — поделилась Юлия. — Особенно тяжелыми были последние полторы недели перед Олимпиадой, когда я уже была в Рио и тренировалась. Каждый день нас кормили обещаниями, что вот-вот состоится суд, а потом его постоянно переносили. То кто-то не приходит, то они не могут определиться, кто прав и кто виноват. Был такой момент, когда я уже была готова на любой ответ. Действительно, без родных и близких я бы не справилась».