В Тюмени ушел из жизни заслуженный врач России Владимир Соловьев

В ТюмГУ Владимир Соловьев работал с 1972 года. Вначале на кафедре зоологии, потом возглавил новую кафедру анатомии и физиологии человека и животных. И был ее руководителем до конца жизни — а это более 40 лет. Он развивал уникальную теорию адаптации человека к экстремальным природно-климатическим, социально-экономическим и экологическим условиям Крайнего севера. Возглавляемая им кафедра отнесена РАЕН к «Золотому фонду отечественной науки» в 2011 году и признана «Золотой кафедрой России».