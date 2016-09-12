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В Тюмени ушел из жизни заслуженный врач России Владимир Соловьев

12 сентября 2016, 14:09
В Тюмени ушел из жизни заслуженный врач РФ, профессор, академик РАЕН, Владимир Соловьев. Ему было 77 лет.

В ТюмГУ Владимир Соловьев работал с 1972 года. Вначале на кафедре зоологии, потом возглавил новую кафедру анатомии и физиологии человека и животных. И был ее руководителем до конца жизни — а это более 40 лет. Он развивал уникальную теорию адаптации человека к экстремальным природно-климатическим, социально-экономическим и экологическим условиям Крайнего севера. Возглавляемая им кафедра отнесена РАЕН к «Золотому фонду отечественной науки» в 2011 году и признана «Золотой кафедрой России».

Как сообщает ректорат ТюмГУ, под его руководством в 2012 году начала работать магистратура, аспирантура и докторантура по физиологии, создан научно-образовательный центр «Физиология и медицина». Соловьев — автор более 160 научных трудов.

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