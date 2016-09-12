В Госдуме предложили выдавать водительские права с 16 лет

Согласно тексту документа, право на управление транспортными средствами категории «В» под контролем людей, уже обладающих «взрослыми» правами, предоставляется лицам в возрасте от 16 до 18 лет. «Российские национальные водительские удостоверения с пометкой „U“ (юношеские) выдаются указанным лицам по достижении ими шестнадцатилетнего возраста. Срок действия такого удостоверения истекает по достижении указанными лицами восемнадцатилетнего возраста», — говорится в законопроекте.