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Тюменцы все чаще задают вопросы Росреестру по телефону

12 сентября 2016, 08:46
Почти 20 тысяч обращений поступило в кабинет консультирования Управления Росреестра по Тюменской области по телефону и лично в первом полугодии 2016 года. 80% обратились по телефону и 20% — пришли в Управление лично.

Почти 20 тысяч обращений поступило в кабинет консультирования Управления Росреестра по Тюменской области по телефону и лично в первом полугодии 2016 года. 80% обратились по телефону и 20% — пришли в Управление лично.

Основные вопросы, c которыми обращаются в кабинет консультирования Управления Росреестра, это стадия прохождения дела (порядка 80%), а также по оформлению права собственности, дарению, купле-продаже, выдаче документов из архива, интересуются размерами государственной пошлины, платы за выдачу информации о зарегистрированных правах, порядке и сроках исполнения государственных функций по государственной регистрации прав и по иным вопросам, относящимся к компетенции Управления.

Консультирование осуществляется по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, 74, каб. № 309. Режим работы: с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00, в пятницу с 09–00 до 17–00.

Многоканальный телефон для справок: (8 3452) 39-68-87.

#Новости#Тюменская область#Управление Росреестра#Недвижимость#Марина#Общество
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