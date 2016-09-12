Тюменцы все чаще задают вопросы Росреестру по телефону

Основные вопросы, c которыми обращаются в кабинет консультирования Управления Росреестра, это стадия прохождения дела (порядка 80%), а также по оформлению права собственности, дарению, купле-продаже, выдаче документов из архива, интересуются размерами государственной пошлины, платы за выдачу информации о зарегистрированных правах, порядке и сроках исполнения государственных функций по государственной регистрации прав и по иным вопросам, относящимся к компетенции Управления.