Тюменские девелоперы ждут помощи от правительства

«Строительство внутриквартальных сетей (газ, электричество, водоснабжение и водоотведение) — это задача девелопера, но вот строительство подводящих сетей, врезка, подключение, а самое главное согласование проведения данных сетей с собственниками земли, это задача очень сложная для девелоперов как с финансовой точки зрения, так и с административной», — пояснила руководитель тюменской девелоперской компании по загородной недвижимости Татьяна Григорьева.
Также она подчеркнула, что развитию тюменского малоэтажного строительства мешает отсутствие доступной ипотечной программы на строительство домов.
«Сейчас на строительство дома некоторые банки выдают кредиты, но, во-первых, под высокие процентные ставки, а во-вторых, заемщику нужно предоставить дополнительное залоговое имущество. Например, человек продает квартиру и хочет построить дом большей площади для своей семьи, у него хорошая платежеспособность для получения кредита, но нет другого имущества, чтобы передать в залог на период строительства (единственную квартиру он продал). И такой клиент получает в банках отказ», — сказала Татьяна Григорьева.
Впрочем, проблемы малоэтажного строительства есть не только в Тюменской области. Так, Национальное объединение застройщиков (НОЗА) будет добиваться от правительства поддержки в части развития инженерной инфраструктуры. Об этом недавно сообщил РИА «Новости» глава НОЗА Леонид Казинец. По его словам, малоэтажное строительство является социально значимым направлением, но его себестоимость слишком высока, особенно в части инженерной инфраструктуры.
«Мы будем обращаться до тех пор, пока не получим отдельную правительственную программу на поддержку инфраструктуры», — сказал он.
Казинец уточнил, что работа ведётся совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), которое является членом НОЗА.
Также он добавил, что НОЗА в очередной раз будет обращаться к правительству, либо с просьбой о продлении субсидирования ипотеки, либо о снижении ключевой ставки, потому как эти моменты играют значительную роль в поддержке строительного сектора.