Тюменские девелоперы ждут помощи от правительства

«Сейчас на строительство дома некоторые банки выдают кредиты, но, во-первых, под высокие процентные ставки, а во-вторых, заемщику нужно предоставить дополнительное залоговое имущество. Например, человек продает квартиру и хочет построить дом большей площади для своей семьи, у него хорошая платежеспособность для получения кредита, но нет другого имущества, чтобы передать в залог на период строительства (единственную квартиру он продал). И такой клиент получает в банках отказ», — сказала Татьяна Григорьева.