Тюменка прописала дома 97 мигрантов

Мировой судья судебного участка № 3 Калининского судебного района г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнеей Надежды Хлыстовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Хлыстова в период с 18 сентября 2014 года по 14 мая 2015 года предоставляла в миграционную службу уведомления о прибытии в ее квартиру по ул. Барнаульской 33 граждан Узбекистана, 28 — из Таджикистана, шести — из Кыргызстана и по одному из Азербайджана и Армении.
С 28 декабря 2015 года по 23 мая 2016 года уведомила миграционную службу о прибытии в ее квартиру по ул. Мира, десяти граждан из Узбекистана, двух — из Киргизии и по восемь человек из Кыргызстана и Таджикистана.
Напомним, что в Тюмени выявляется все больше так называемых «резиновых квартир». Так, последний случай был в прошлом месяце — нигде официально не трудоустроенный житель областного центра 1983 года рождения, за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в одном из домов по улице Широтной, 30 иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ. Месяцем ранее жительница областного центра была осуждена за то, что поставила на миграционный учет 186 иностранцев.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.