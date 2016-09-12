Согласие заемщика на запрос в бюро кредитных историй скоро будет не нужно?

Банкиры предлагают скорректировать закон «О кредитных историях» так, чтобы сделать однажды полученное согласие на запрос в БКИ бессрочным (сейчас действует два месяца с момента получения или до конца окончания кредита в случае его выдачи).
Доступ к истории без согласия заемщика банкам дает возможность, в первую очередь, массово предлагать предодобренные продукты. Но есть вероятность и того, что это приведет к навязыванию услуг не слишком финансово грамотным гражданам и росту закредитованности населения.
Кроме того, банкиры предлагают отменить необходимость получения согласия на запрос кредитной истории для тех граждан, которые уже есть в клиентской базе.