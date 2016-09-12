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Согласие заемщика на запрос в бюро кредитных историй скоро будет не нужно?

12 сентября 2016, 16:53
Банкиры просят разрешения запрашивать кредитные истории граждан без их согласия.

Банкиры предлагают скорректировать закон «О кредитных историях» так, чтобы сделать однажды полученное согласие на запрос в БКИ бессрочным (сейчас действует два месяца с момента получения или до конца окончания кредита в случае его выдачи).

Доступ к истории без согласия заемщика банкам дает возможность, в первую очередь, массово предлагать предодобренные продукты. Но есть вероятность и того, что это приведет к навязыванию услуг не слишком финансово грамотным гражданам и росту закредитованности населения.

Кроме того, банкиры предлагают отменить необходимость получения согласия на запрос кредитной истории для тех граждан, которые уже есть в клиентской базе.

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