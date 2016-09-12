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Новый мост через Тобол откроют в 2017 году

12 сентября 2016, 14:43
Строительство нового моста через Тобол на 123 километре федеральной автотрассы Тюмень — Ханты-Мансийск планируется закончить в 2017 году. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами в Сургуте.

Как отметил глава региона, мост в Ярковском районе — один из важнейших объектов на дороге, соединяющей автономные округа с югом области. Вместе с тем, плохое техническое состояние старой конструкции ставит под угрозу непрерывность транспортного сообщения с северными городам. Это обстоятельство стало одним из главных поводов к скорейшему принятию мер.

«Мост находится практически в предаварийном состоянии, а объехать этот участок невозможно. Мы договорились с федеральными структурами, что 25 процентов расходов на возведение нового моста будут профинансированы из регионального бюджета. Строительство идет активно, его завершение запланировано на 2017 год», — рассказал губернатор.

После открытия движения по вновь построенному участку старый мост закроют на реконструкцию. Когда она завершится, пропускная способность этого участка автодороги увеличится в два раза.

«Что касается окончательного приведения автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в нормативное состояние — очень важно ежегодно получать средства, необходимые для ее содержания. В противном случае через два-три года из-за огромной интенсивности движения мы придем к тому, с чего начинали. Поэтому мы ежегодно требуем от Росавтодора, чтобы затраты на содержание этой федеральной автотрассы ни в коем случае не уменьшались, а только наращивались. Важно вовремя делать текущий ремонт, чтобы потом не потребовался капитальный», — подчеркнул Владимир Якушев.

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