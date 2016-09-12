Новый мост через Тобол откроют в 2017 году

«Что касается окончательного приведения автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в нормативное состояние — очень важно ежегодно получать средства, необходимые для ее содержания. В противном случае через два-три года из-за огромной интенсивности движения мы придем к тому, с чего начинали. Поэтому мы ежегодно требуем от Росавтодора, чтобы затраты на содержание этой федеральной автотрассы ни в коем случае не уменьшались, а только наращивались. Важно вовремя делать текущий ремонт, чтобы потом не потребовался капитальный», — подчеркнул Владимир Якушев.