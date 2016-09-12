nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ДТП на «Стреле»: Nissan врезался в забор и сбил дедушку

12 сентября 2016, 16:32
Пожилой пешеход пострадал в аварии, произошедшей сегодня, 12 сентября, в районе моста «Стрела». Автомобиль Nissan Juke на скорости пробил ограждение проезжей части и сбил пешехода, находившегося на тротуаре.

Фотографию с места ДТП опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Николай Шибченко. «Nissan чуть не улетел в болото», — прокомментировал произошедшее автор кадра.

По словам участников сообщества «ЧС Тюмень», за рулем машины находился молодой человек, который, предположительно, не справился с управлением на влажной дороге. Водитель не пострадал, однако в момент столкновения иномарка задела пешехода.

Информацию подтвердили в ГИБДД. Как сообщила начальник отделения пропаганды Анжела Борисова, в аварии пострадал мужчина 1941 года рождения. Прибывшие на место врачи диагностировали у пенсионера перелом и вывих ноги. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще одна авария произошла сегодня в районе строящейся развязки на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского. По предварительным данным, автопоезд с номерами Ивановской области, проезжавший через Тюмень транзитом, зацепил полуприцепом легковой автомобиль Kia. В результате удара иномарка пробила ограждение и упала в зону строительства. Пострадала женщина 40 лет — она госпитализирована с подозрением на травму спины.

Причины обеих аварий будут установлены в ходе расследования.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25