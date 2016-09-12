ДТП на «Стреле»: Nissan врезался в забор и сбил дедушку

Еще одна авария произошла сегодня в районе строящейся развязки на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского. По предварительным данным, автопоезд с номерами Ивановской области, проезжавший через Тюмень транзитом, зацепил полуприцепом легковой автомобиль Kia. В результате удара иномарка пробила ограждение и упала в зону строительства. Пострадала женщина 40 лет — она госпитализирована с подозрением на травму спины.