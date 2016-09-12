ДТП на «Стреле»: Nissan врезался в забор и сбил дедушку

Фотографию с места ДТП опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Николай Шибченко. «Nissan чуть не улетел в болото», — прокомментировал произошедшее автор кадра.
По словам участников сообщества «ЧС Тюмень», за рулем машины находился молодой человек, который, предположительно, не справился с управлением на влажной дороге. Водитель не пострадал, однако в момент столкновения иномарка задела пешехода.
Информацию подтвердили в ГИБДД. Как сообщила начальник отделения пропаганды Анжела Борисова, в аварии пострадал мужчина 1941 года рождения. Прибывшие на место врачи диагностировали у пенсионера перелом и вывих ноги. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Еще одна авария произошла сегодня в районе строящейся развязки на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского. По предварительным данным, автопоезд с номерами Ивановской области, проезжавший через Тюмень транзитом, зацепил полуприцепом легковой автомобиль Kia. В результате удара иномарка пробила ограждение и упала в зону строительства. Пострадала женщина 40 лет — она госпитализирована с подозрением на травму спины.
Причины обеих аварий будут установлены в ходе расследования.