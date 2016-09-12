Делом о трагедии на набережной займется следственный комитет

Следственные органы СК РФ по Тюменской области истребовали для проверки материалы о резонансном ДТП на улице Республики. Как сообщалось ранее, 8 сентября на остановке «Набережная» двое пассажиров выпали из дверей автобуса. 88-летняя женщина скончалась, второй пострадавший — 81-летний пенсионер, находится в коме.

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