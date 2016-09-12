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Делом о трагедии на набережной займется следственный комитет

12 сентября 2016, 15:23
Следственные органы СК РФ по Тюменской области истребовали для проверки материалы о резонансном ДТП на улице Республики. Как сообщалось ранее, 8 сентября на остановке «Набережная» двое пассажиров выпали из дверей автобуса. 88-летняя женщина скончалась, второй пострадавший — 81-летний пенсионер, находится в коме.

Следственные органы СК РФ по Тюменской области истребовали для проверки материалы о резонансном ДТП на улице Республики. Как сообщалось ранее, 8 сентября на остановке «Набережная» двое пассажиров выпали из дверей автобуса. 88-летняя женщина скончалась, второй пострадавший — 81-летний пенсионер, находится в коме.

«В случае передачи прокурором материалов в органы Следственного комитета в рамках проведения проверки будет дана оценка действиям водителя автобуса, его техническому состоянию, действиям должностных лиц организации, на балансе которой находится указанное транспортное средство», — сообщает источник в СК РФ.

Тем временем горожане, обсуждающие инцидент в социальных сетях, обратили внимание на косвенные причины трагедии. По предположению тюменцев, не последнюю роль в этом происшествии сыграли жесткие требования к графику движения автобусов, вынуждающие водителей торопиться и работать впопыхах.

#Новости#Следственный комитет#Автобусы#Транспорт#Евгений#Общество
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