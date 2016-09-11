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Тюменские байкеры официально завершили сезон

11 сентября 2016, 17:08
В минувшую субботу, 10 сентября, по Тюменским улицам проехала колонна из порядка 200 мотоциклистов. Тюменские байкеры официально закрыли очередной мотосезон, за одно напомнив о мотоциклистах другим участникам дорожного движения.

Стоит отметить, что погода не благоволила встрече, которая прошла, как и в прошлом году, на площади 400-летия Тюмени. Тем не менее, закрытие сезона для многих мотоциклистов это событие, которое нельзя пропустить. Начиная с 11 часов к площади подъезжали мотоциклы — спортивные, туристические, с колясками и даже квадроциклы. Отметились также несколько гостей из других регионов. Организаторам мероприятия выступил байк-клуб «Сибирские ястребы».

В этот день тюменские байкеры и их гости собирались в одном месте, чтобы поделиться впечатлениями о прошедшем сезоне и совершенных поездках. Около 13:00 колонна мотоциклистов выехала на тюменские улицы.

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