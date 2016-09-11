Тюменские байкеры официально завершили сезон

Стоит отметить, что погода не благоволила встрече, которая прошла, как и в прошлом году, на площади 400-летия Тюмени. Тем не менее, закрытие сезона для многих мотоциклистов это событие, которое нельзя пропустить. Начиная с 11 часов к площади подъезжали мотоциклы — спортивные, туристические, с колясками и даже квадроциклы. Отметились также несколько гостей из других регионов. Организаторам мероприятия выступил байк-клуб «Сибирские ястребы».