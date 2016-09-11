Семья из Нижневартовска на BMW попала под грузовик

Днем на 465 километре той же автодороги в Уватском районе столкнулись легковой автомобиль Citroen и самосвал Scania. Закрытый перелом предплечья получил 55-летний водитель легкового автомобиля. 59-летняя пассажирка, находившаяся в этом же автомобиле, получила ушиб грудной клетки. Со слов водителя Citroen, на участке трассы, где идут дорожные работы, он объезжал по встречной полосе стоящую колонну автомобилей. Увидев встречный транспорт, попытался вернуться на свою полосу, где и столкнулся с грузовиком.