Семья из Нижневартовска на BMW попала под грузовик

В BMW ехала семья из Нижневартовска. В результате аварии тяжелые травмы получила 30-летняя пассажирка BMW, спустя три часа она скончалась в больнице. 32-летний водитель получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также ссадины и ушибы лица. Трехлетнего мальчика от тяжелых травм спасло детское кресло, в аварии он получил ожог руки и рвано-ушибленную рану ноги. Обстоятельства и причины этого ДТП выясняются.
По данным областной Госавтоинспекции, накануне, 10 сентября, на дорогах региона произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один человек, 17 участников дорожного движения получили травмы, в том числе пятеро детей.
Днем на 465 километре той же автодороги в Уватском районе столкнулись легковой автомобиль Citroen и самосвал Scania. Закрытый перелом предплечья получил 55-летний водитель легкового автомобиля. 59-летняя пассажирка, находившаяся в этом же автомобиле, получила ушиб грудной клетки. Со слов водителя Citroen, на участке трассы, где идут дорожные работы, он объезжал по встречной полосе стоящую колонну автомобилей. Увидев встречный транспорт, попытался вернуться на свою полосу, где и столкнулся с грузовиком.
В восьмом часу вечера на пятом километре автодороги Голышманово-Бердюжье под Land Rover попал велосипедист. У 15-летнего юноши ушиб позвоночника и сотрясение головного мозга. По предварительной информации, 32-летний водитель иномарки наехал на велосипедиста, который двигался с ним в попутном направлении, при обгоне.
В час дня в областном центре на улице 50 лет ВЛКСМ, 69 перевернулся автомобиль Chevrolet Niva. В результате аварии пострадала 31-летняя пассажирка, у нее ушиб грудной клетки. По предварительной информации, 42-летний водитель внедорожника не справился с управлением. Как выяснили, прибыв на место аварии, сотрудники ГИБДД, водитель внедорожника сел за руль в нетрезвом состоянии. Тестирование на алкоголь, которое 42-летний мужчина прошел на месте, показало 1 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Девятилетний пешеход попал под колеса Chevrolet Lacetti на улице Чаплина. Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В больнице врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.
На Щербакова столкнулись автобус Hyundai 77 маршрута и «Лада». В этой аварии пострадали три пассажира маршрутки. У девятилетней девочки травма головы, у годовалого мальчика ушиб лица, 41-летняя женщина получила ушиб голени. По предварительной информации водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля.