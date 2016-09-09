В Тюмени торжественно открыли самый крупный в городе «О’кей»

Общая площадь гипермаркета составляет более 29 тыс. кв. метров, из которых 7900 «квадратов» занимает торговый зал, наземный и подземный паркинги на 900 машин. Что касается ассортимента, то он тоже приятно удивит тюменцев — в магазине будет представлено около 29 тыс. товарных позиций. Обслуживать клиентов магазина будут на 38 кассах.