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В Тюмени торжественно открыли самый крупный в городе «О’кей»

9 сентября 2016, 17:07
В Тюмени состоялось открытие третьего гипермаркета торговой сети «О’кей», который расположен на улице Профсоюзной.
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Тюмень

В Тюмени состоялось открытие третьего гипермаркета торговой сети «О’кей», который расположен на улице Профсоюзной.

Новый магазин — самый большой по площади представитель федеральной сети в Тюмени и один из самых крупных в России.

Общая площадь гипермаркета составляет более 29 тыс. кв. метров, из которых 7900 «квадратов» занимает торговый зал, наземный и подземный паркинги на 900 машин. Что касается ассортимента, то он тоже приятно удивит тюменцев — в магазине будет представлено около 29 тыс. товарных позиций. Обслуживать клиентов магазина будут на 38 кассах.

Работать «О’кей» будет по стандартному графику, с 9 до 24 часов.

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