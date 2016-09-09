Улицу Широтную частично перекроют в двух местах

Чуть больше чем на сутки в Тюмени перекроют участок одной из ключевых улиц Восточного округа. Движение машин в районе перекрестка улиц Широтной и Народной ограничат сегодня, 9 сентября, в 23 часа.

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