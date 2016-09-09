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Улицу Широтную частично перекроют в двух местах

9 сентября 2016, 14:26
Чуть больше чем на сутки в Тюмени перекроют участок одной из ключевых улиц Восточного округа. Движение машин в районе перекрестка улиц Широтной и Народной ограничат сегодня, 9 сентября, в 23 часа.

Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», в связи с перекрытием дороги городские автобусы поедут в объезд закрытого участка. Маршруты № 2, 8, 25, 46, 51, 59, 158 направят по улицам Таллинской и Моторостроителей. Маршруты № 42 и № 64 поедут по Народной, Майскому проезду и улице Моторостроителей.

Не обойдется без перекрытий и в других районах Тюмени. Как писал портал NashGorod.ru ранее, в ночь с пятницы на субботу в областном центре закроют улицу Щербакова в районе 2-го Заречного микрорайона.

Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута и соблюдать требования дорожных знаков.

#Новости#Широтная улица#Ограничение движения#Транспорт#Евгений#Общество
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