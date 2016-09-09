Улицу Широтную частично перекроют в двух местах

Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», в связи с перекрытием дороги городские автобусы поедут в объезд закрытого участка. Маршруты № 2, 8, 25, 46, 51, 59, 158 направят по улицам Таллинской и Моторостроителей. Маршруты № 42 и № 64 поедут по Народной, Майскому проезду и улице Моторостроителей.
Не обойдется без перекрытий и в других районах Тюмени. Как писал портал NashGorod.ru ранее, в ночь с пятницы на субботу в областном центре закроют улицу Щербакова в районе 2-го Заречного микрорайона.
Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута и соблюдать требования дорожных знаков.