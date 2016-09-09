Тюменские студенты соберутся на парад

По информации пресс-службы ТюмГУ, в этом году в Параде российского студенчества примут участие более 30 крупных городов страны. Программа включает в себя посвящение первокурсников в студенты, праздничное шествие студенческих колонн и концерт с участием студенческих коллективов и звезд молодежной эстрады.