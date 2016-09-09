Тюменские студенты соберутся на парад

В Тюмени пройдет Парад российского студенчества. В нем примут участие все тюменские вузы. Ориентировочное количество участников — 4000 человек. Мероприятие состоится в Тюмени 10 сентября, с 16.00 часов на праздничной площадке около ЦУМа на улице Орджоникидзе.
По информации пресс-службы ТюмГУ, в этом году в Параде российского студенчества примут участие более 30 крупных городов страны. Программа включает в себя посвящение первокурсников в студенты, праздничное шествие студенческих колонн и концерт с участием студенческих коллективов и звезд молодежной эстрады.
Принятие Клятвы российского студента, праздничное шествие, конкурс студенческих кричалок: для первокурсников Парад — это самое яркое событие, которое каждый из участников запомнит на всю жизнь.
Традиционно наставления и напутствия первокурсникам дают ректоры вузов, звезды науки, культуры и спорта, космонавты, общественные и политические деятели.