С помощью программ господдержки продано более 435 тысяч автомобилей

Напомним, что сейчас на территории России действуют программы обновления парка, а также льготные автокредитование и лизинг. С помощью этого комплекса поддержки отечественного автопрома по состоянию на 28 августа 2016 года было реализовано 435 308 новых автомобилей всех типов, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.