С помощью программ господдержки продано более 435 тысяч автомобилей

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Напомним, что сейчас на территории России действуют программы обновления парка, а также льготные автокредитование и лизинг. С помощью этого комплекса поддержки отечественного автопрома по состоянию на 28 августа 2016 года было реализовано 435 308 новых автомобилей всех типов, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Отметим, что, согласно вчерашнему докладу Ассоциации автомобильного бизнеса, за восемь полных месяцев текущего года своих владельцев нашли 895 357 новых автомобилей. Таким образом, на долю машин, купленных по госпрограммам, приходится почти половина продаж.
По программе обновления автопарка за неполные восемь месяцев текущего года реализовано 263 675 автомобилей. Лидером программы ожидаемо является АвтоВАЗ (32%), далее следуют Hyundai, Renault, Nissan и Volkswagen.
В кредит по льготной ставке продано 178 980 автомобилей. Наиболее востребованными также стали модели Lada (доля 30%), Hyundai, Volkswagen, Renault и Nissan. В рамках программы льготного лизинга реализовано более 30 тысяч единиц коммерческого транспорта.