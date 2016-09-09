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IPC лишил аккредитации двоих представителей Белоруссии в Рио

9 сентября 2016, 09:16
За пронос государственного флага Российской Федерации на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро лишены аккредитации двое членов паралимпийской сборной Белоруссии. Об этом сообщает новостное агентство БЕЛТА со ссылкой на главу Паралимпийского комитета Республики Беларусь Олега Шепеля.

«Международный паралимпийский комитет принял решение о лишении аккредитации члена белорусской делегации, который прошел в ходе церемонии открытия Игр с российским флагом, а также еще одного из руководителей нашей команды», — сказал он.

За пронос российского флага сначала лишился аккредитации член белорусской делегации Андрей Фомочкин.

В то же время, как заявил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс, вся белорусская сборная не понесет наказания за поступок Фомочкина, и паралимпийцы команды продолжат выступать в Рио.

Между тем слова благодарности белорусским паралимпийцам за их поступок выразили пресс-секретарь МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

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