Домашний интернет в Тюмени — без неприятных сюрпризов

В зависимости от выбранного пакета услуг вы можете получить домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, современное цифровое ТВ с более чем сотней телеканалов, домашний номер телефона. На любой из вариантов «Постоянного тарифа» — «Домашний Интернет», «Домашний интернет и Цифровое ТВ», «Домашний интернет, Цифровое ТВ и Домашний телефон» — устанавливается постоянный тариф с первого дня подключения, и его стоимость не вырастет со временем.
Для жителей новостроек скорость интернета может достигать до 100 Мбит/с. При таких показателях можно одновременно смотреть телепередачи на нескольких телевизорах, играть в онлайн-игры или скачивать фильмы в HD-качестве, не испытывая никаких проблем. Сегодня подключиться к тарифу могут несколько тысяч горожан в новых районах Тюмени, в том числе в р-нах Суходолье, Мыс, Гудвин, ул. Избышева, ЖК Юбилейном и ул. Энергостроителей.
Помимо высокоскоростного интернета, при подключении к услугам Double Play («Домашний интернет и Цифровое ТВ») или Triple Play («Домашний интернет, Цифровое ТВ и Домашний телефон») новым абонентам доступен приятный бонус в виде бесплатного сервиса «Мультирум». С «Мультирумом» вы сможете бесплатно смотреть цифровое ТВ на втором телевизоре в течение полугода с момента подключения.
Подключить «Постоянный тариф» можно по телефону 8 800 250 00 50, на сайте или в салоне МТС, а также через агентов компании. Предложение действует с 1 сентября 2016 года по 15 ноября 2016 года.