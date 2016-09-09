Домашний интернет в Тюмени — без неприятных сюрпризов

Для жителей новостроек скорость интернета может достигать до 100 Мбит/с. При таких показателях можно одновременно смотреть телепередачи на нескольких телевизорах, играть в онлайн-игры или скачивать фильмы в HD-качестве, не испытывая никаких проблем. Сегодня подключиться к тарифу могут несколько тысяч горожан в новых районах Тюмени, в том числе в р-нах Суходолье, Мыс, Гудвин, ул. Избышева, ЖК Юбилейном и ул. Энергостроителей.