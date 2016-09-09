Дети и школа: как сэкономить родителям?

Ноутбук HP 15-AY028UR имеет диагональ экрана 15,6», он компактный и не займет много места на столе школьника. Его легко убрать, если стол нужен целиком для черчения или рисования на большом листе. Двухядерный процессор и 2 Гб оперативной памяти позволят решать любые школьные задачи. Оснащен предустановленной операционной системой Windows 10 и готов к работе сразу после вскрытия коробки. Оперативная память может быть расширена до 8 Гб, на случай, если ребенок увлечется графикой или обработкой видео.