Дети и школа: как сэкономить родителям?

Тетрадями в клеточку и линейку сейчас не обойтись. Никому не хочется готовиться к занятиям в читальном зале библиотеки. Жизнь ускорилась и вместо переписывания вручную, современному школьнику нужен компьютер и принтер, чтобы быстро найти информацию, оформить доклад и вывести на печать готовый реферат, домашнее задание или творческую работу.
Освободившееся время лучше потратить на спортивные тренировки, художественную школу, музыку или танцы. Продвинутый школьник сегодня может завести блог о своем увлечении и собрать к выпускному тысячи подписчиков. Без хорошего компьютера никуда если ребенок увлечется монтажом видео, 3D-моделированием, графикой или программированием. Учитель непонятно объяснил теорию гравитации? Дети пришли домой, посмотрели обучающий ролик в интернете, решили все задачи и получили хорошие отметки — это современные реалии.
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Ноутбук HP 15-AY028UR имеет диагональ экрана 15,6», он компактный и не займет много места на столе школьника. Его легко убрать, если стол нужен целиком для черчения или рисования на большом листе. Двухядерный процессор и 2 Гб оперативной памяти позволят решать любые школьные задачи. Оснащен предустановленной операционной системой Windows 10 и готов к работе сразу после вскрытия коробки. Оперативная память может быть расширена до 8 Гб, на случай, если ребенок увлечется графикой или обработкой видео.
Операционная система Windows 10 безопаснее и быстрее, чем её предшественники. В ней есть встроенный антивирус. Для нее адаптировано множество программ. Windows 10 поддерживает несколько устройств — ПК, планшет, смартфон. Можно сделать заметку на смартфон в школе и открыть её позже дома на ноутбуке.
МФУ HP Deskjet 2130 All-in-one сочетает в себе функции принтера, сканера и копира. Устройство использует струйную технологию печати. Может печатать фотографии на фотобумаге. Подключается по USB, драйверы для работы с Windows 10 в комплекте.
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