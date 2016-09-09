Четыре участника фестиваля «Золотая осень» смогут стать новоселами

В рамках фестиваля 18 сентября будут работать 182 пункта выдачи призов, в которых можно получить ценные призы. Среди них — 4 однокомнатные квартиры.
Площадь разыгрываемых квартир — порядка 40 квадратных метров. Как отметили в Благотворительном фонде развития города Тюмени, все дома — новостройки, они находятся в черте города: по Московскому тракту, на улицах Елизарова и Избышева.
Напомним, на фестивале «Золотая осень» кроме главных призов тюменцы смогут выиграть блендеры, чайники, фены и многое другое. Всего подготовлено 350 тысяч призов.
По правилам организаторов, участвовать могут лица, достигшие 16-летнего возраста и зарегистрированные в Тюмени.