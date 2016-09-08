Владельцы подпольного игорного клуба отделались штрафом

Информация о деятельности заведения поступила в органы МВД в апреле 2015 года. Сначала клуб располагался в доме по улице Советской, однако, не пользовался популярностью у игроманов, потому сменил прописку. Там Спиридонович под чужим именем сняла двухкомнатную квартиру, обеспечила в ней установку семи игровых автоматов и привлекла оператора игорного зала и мастера по техническому обслуживанию игрового оборудования.