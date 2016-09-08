Владельцы подпольного игорного клуба отделались штрафом

Информация о деятельности заведения поступила в органы МВД в апреле 2015 года. Сначала клуб располагался в доме по улице Советской, однако, не пользовался популярностью у игроманов, потому сменил прописку. Там Спиридонович под чужим именем сняла двухкомнатную квартиру, обеспечила в ней установку семи игровых автоматов и привлекла оператора игорного зала и мастера по техническому обслуживанию игрового оборудования.
Тем не менее 19 июня 2015 года деятельность игорного заведения была прекращена, сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Также были установлены заядлые игроки, которые регулярно посещали клуб, выигрывали и проигрывали там деньги.
В ходе следствия выяснилось, что инициатива создания клуба исходила от Спиридонович. Слободчиков, сам игрок, согласился работать со Спиридович. Он должен был привлекать или приводить в клуб игроков. За это Слободчикову по указанию Спиридович давали деньги или ставили бонусы на автомат, чтобы он играл за счет игорного заведения.
В итоге против них было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Подсудимые Ленинским районным судом Тюмени были приговорены к штрафу в размере 25 тысяч рублей. Игровое оборудование было уничтожено по решению суда.