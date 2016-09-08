В Тюменской области будут выпускать тару из полипропилена

Современное оборудование и технологии, применяемые на предприятии, позволят выпускать «биг-бэги» (мягкие контейнеры) различных марок и конфигураций, полиэтиленовую пленку разной плотности и прозрачности, а также изделия из нее. В год здесь планируют производить около 1 млн штук продукции, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Заводу оказана государственная поддержка в виде инвестиционного займа на приобретение оборудования. После выхода его на полную мощность здесь создадут более ста рабочих мест. Проект находится на сопровождении департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.