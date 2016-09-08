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В Тюменской области будут выпускать тару из полипропилена

8 сентября 2016, 14:37
В Исетском районе продолжается строительство завода по производству упаковочной тары из полипропилена. Уже завершен монтаж каркаса здания, выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Возведение началось в июне 2015 года.

Современное оборудование и технологии, применяемые на предприятии, позволят выпускать «биг-бэги» (мягкие контейнеры) различных марок и конфигураций, полиэтиленовую пленку разной плотности и прозрачности, а также изделия из нее. В год здесь планируют производить около 1 млн штук продукции, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Заводу оказана государственная поддержка в виде инвестиционного займа на приобретение оборудования. После выхода его на полную мощность здесь создадут более ста рабочих мест. Проект находится на сопровождении департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

#Новости#Производство#Коля#Экономика
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