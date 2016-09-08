Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в первую неделю сентября

Ранее Росстат отмечал, что реальные доходы россиян за 2015 год сократились на четыре процента по сравнению с докризисным 2012 годом. Что касается Тюменской области, то согласно сводной информации доходы жителей региона практически не росли в текущем полугодии, лишь ненамного превышая расходы. Среднемесячная зарплата по югу области составляла порядка 37 тысяч рублей.