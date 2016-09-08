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Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в первую неделю сентября

8 сентября 2016, 13:56
В период с 30 августа по 5 сентября инфляция в России оставалась на нулевом уровне. В конце августа также не было зарегистрировано ее роста, сообщил в среду, 7 сентября, Росстат.

Как следует из материалов статистики, годовая инфляция в 2016 году составила 3,9%. Определенные группы продовольственных товаров прибавили в цене: подорожали огурцы (1,2 процента), яйца и масло — 0,5 процента, сметана, молоко, маргарин, вермишель, куриное мясо, свинина, сосиски, сардельки — на 0,2–0,3 процента.

Подешевели при этом помидоры (0,5 процента), сахар — на один процент, лук, картофель, морковь, капуста — на 4,4–4,9 процента, мука, пшено, рис, рыба — на 0,1–0,2 процента.

Цены на топливо в России за неделю остались на прежнем уровне.

Ранее Росстат отмечал, что реальные доходы россиян за 2015 год сократились на четыре процента по сравнению с докризисным 2012 годом. Что касается Тюменской области, то согласно сводной информации доходы жителей региона практически не росли в текущем полугодии, лишь ненамного превышая расходы. Среднемесячная зарплата по югу области составляла порядка 37 тысяч рублей.

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