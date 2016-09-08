Российских пенсионеров освободили от платы за капремонт

Такое постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ «О компенсации отдельным категориям граждан старшего поколения взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома» освобождает от половины взноса людей старше 70 лет и полностью — пенсионеров, которым 80 и более лет.
Субъекты России предоставили в Минстрой России данные о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 80 лет и старше, проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. На основании этих данных между субъектами Федерации распределены 3,76 млрд рублей. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год.
Напомним, что в Тюменской области пенсионерам старше 70 лет уже компенсируют расходы на капремонт в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета. Поправки в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» были приняты в июне 2016 года в ходе заседания Тюменской областной Думы. Сумма выделенных средств составила 60 миллионов рублей.