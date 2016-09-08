Российских пенсионеров освободили от платы за капремонт

Субъекты России предоставили в Минстрой России данные о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 80 лет и старше, проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. На основании этих данных между субъектами Федерации распределены 3,76 млрд рублей. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год.