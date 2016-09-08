Распространитель марихуаны попался на проверочной закупке

Также сотрудники полиции обнаружили тайники с приготовленным для дальнейшей реализации наркотиком. В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.