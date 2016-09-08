Распространитель марихуаны попался на проверочной закупке

Полицейские задержали неработающего жителя областного центра 1976 года рождения. Мужчину подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ. В присутствии понятых у мужчины изъяли 230 пакетиков с веществом растительного происхождения. Все изъятое направлено на исследование, экспертами установлено, что в пакетах находилась марихуана.
Также сотрудники полиции обнаружили тайники с приготовленным для дальнейшей реализации наркотиком. В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.