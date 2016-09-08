Московские шмели будут работать в Тюменском районе

Также новыми жителями Тюменского региона стали 350 аквариумных рыбок, поступивших в магазин «АкваМир», и 1 обезьяна, прилетевшая из государственного зоопарка Удмуртии для частного лица, сообщили в ведомстве. Специалисты Управления проверили ветеринарные сопроводительные документы на животных, после чего дали «добро» на их дальнейшее движение к месту назначения.