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Московские шмели будут работать в Тюменском районе

8 сентября 2016, 08:17
Объектом досмотра специалистов Управления Россельхознадзора по Тюменской области стала самая крупная партия шмелей за этот год. 34 семьи насекомых прибыли из Москвы в Тюменский район по заказу ООО «ТК «Тюмень-Агро».

Шмели играют большую роль в опылении различных растений, отмечают в Россельхознадзоре. Работа шмелей позволяет производителям увеличить количество урожая до 50 процентов, не прибегая к использованию химических средств.

Также новыми жителями Тюменского региона стали 350 аквариумных рыбок, поступивших в магазин «АкваМир», и 1 обезьяна, прилетевшая из государственного зоопарка Удмуртии для частного лица, сообщили в ведомстве. Специалисты Управления проверили ветеринарные сопроводительные документы на животных, после чего дали «добро» на их дальнейшее движение к месту назначения.

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