Московские ЛГБТ-активисты намерены совместить в Тюмени выборы и гей-парад

Шествие по замыслу организаторов должно состояться в день единого голосования 18 сентября с 13:00 до 15:00. Колонна должна пройти от Исторического сквера до улицы Пермякова. Количество участников — до 1000 человек. В пресс-службе городской администрации подтвердил, что заявка на проведение акции, действительно поступила и будет рассмотрена в установленный законом срок.
Однако это не единственная акция, запланированная в областном центре активистами ЛГБТ-движения. Митинг с призывом к внесению в российское законодательство прямого запрета дискриминации людей по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности намечен на 19 сентября на площади Борцов Революции. Он предусматривает до 500 участников.
20 сентября на Городской площади напротив здания администрации города намечен митинг с призывом к принятию поправок в Семейный кодекс РФ, направленных на законодательное признание однополых браков. Митинг с призывом к исключению трансгендерности из списка психических заболеваний московские активисты планируют провести в этот же день с 17:00 до 18:00 часов на Центральной площади.
21 сентября с 17:00 до 18:00 в Историческом сквере запланирован митинг с целью призвать к внесению в Уголовный кодекс понятий сексуальной ориентации и гендерной идентичности в качестве отягчающих обстоятельств при совершении уголовных преступлений.
Как отмечает портал GayRussia.ru, в каждом случае организаторы проинформировали тюменскую администрацию о своей готовности изменить места проведения мероприятий по мотивированному предложению властей. «Как и в случае с другими российскими городами, мы будем добиваться согласования местных властей на проведение наших публичных мероприятий. Однако, если этого не произойдет, то мы будем обжаловать любые незаконные решения тюменской Администрации в российских судах и при необходимости доводить дело до Европейского Суда по правам человека», — цитирует сайт слова одного из организаторов ЛГБТ-мероприятий в Тюмени Николая Алексеева.
Представитель городского Родительского комитета Андрей Добрынин назвал попытку ЛГБТ-активистов согласовать гей-парад именно на день выборов «символичным» и уверен, что это не совпадение. «Очевидно, что за этим стоит определенный посыл. В день голосования представители сексуальных меньшинств как бы задают всему здоровому обществу вопрос: готовы ли мы сделать выбор и принимать таких людей? Их бредовые планы, конечно же, не осуществятся» — уверен Добрынин.
В свою очередь, свою позицию в отношении московской инициативы озвучил и тюменский «Радужный дом»: «Нам сообщили, что московский ЛГБТ-активист Николай Алексеев подал в администрацию города Тюмени заявку на проведение гей-парада и серию митингов в день выборов. От лица организации „Радужный дом“ сообщаем, что Николай Алексеев не общался с нами по этому поводу, и заявка на публичное мероприятие является лично его инициативой, никак не связанной с нашей организацией.
Мы признаем, что в современной России существует дискриминация прав ЛГБТ, мы ведем мониторинг нарушений и оказываем психологическую и юридическую помощь, однако выходить на гей-парад мы не планируем. Тюменское сообщество, по нашему мнению, еще не готово к подобным мероприятиям. Мы считаем, что эти акции несвоевременны».
Напомним, в мае этого года тюменские активисты ЛГБТ-движения вынуждены были отказаться от проведения акции в Комсомольском сквере — причиной стали угрозы физической расправой. Акция должна была быть приурочена к дню борьбы с гомофобией, который ежегодно отмечается 17 мая. Тюменские представители ЛГБТ планировали по традиции запустить в небо разноцветные воздушные шары. Но отказались от этих планов после поступивших в их адрес угроз.
Тем не менее, несмотря на официальную отмену мероприятия, 21 мая активисты собрались на мосту Влюбленных с радужным флагом из цветных и черных шариков, символизирующих память о жертвах гомофобии. Акция прошла без инцидентов. Однако организаторы акции, намечавшейся в Комсомольском сквере, пояснили, что не имеют отношения к этому событию.