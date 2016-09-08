Московские ЛГБТ-активисты намерены совместить в Тюмени выборы и гей-парад

Как отмечает портал GayRussia.ru, в каждом случае организаторы проинформировали тюменскую администрацию о своей готовности изменить места проведения мероприятий по мотивированному предложению властей. «Как и в случае с другими российскими городами, мы будем добиваться согласования местных властей на проведение наших публичных мероприятий. Однако, если этого не произойдет, то мы будем обжаловать любые незаконные решения тюменской Администрации в российских судах и при необходимости доводить дело до Европейского Суда по правам человека», — цитирует сайт слова одного из организаторов ЛГБТ-мероприятий в Тюмени Николая Алексеева.